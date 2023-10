São Paulo supera Grêmio com tranquilidade e volta a vencer no Brasileirão

Na tarde deste sábado, 21 de outubro, no Morumbi, o São Paulo venceu com tranquilidade o Grêmio de Renato Portaluppi pelo placar de 2 a 0, com os gols do confronto tendo sido marcados por Michel Araújo, Pablo Maia e Luciano, fechando o marcador nos minutos finais e consequentemente trazendo os mandantes de volta ao caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro de 2023.

O time comandado por Dorival Júnior exibiu um grande futebol durante toda a partida, principalmente na primeira etapa, na qual o tricolor paulista criou inúmeras chances e não sofreu praticamente nenhuma. Eles exerceram uma pressão absurda no campo ofensivo, dificultando muito a vida do Grêmio de Renato Gaúcho.

Na segunda etapa, o São Paulo continuou dominando o jogo, mas de uma forma diferente, utilizando bastante os contra-ataques e expondo muito menos o seu campo defensivo nas subidas ao ataque, cadenciando bastante a partida.

Não é à toa que o segundo gol saiu justamente em um contra-ataque em velocidade, no qual James achou um passe praticamente perfeito para Pablo Maia, que cara a cara com o goleiro, não hesitou e mandou a bola para o fundo da rede.

Já nos minutos finais, quando não havia mais expectativa de gols, Luciano roubou uma bola improvável no campo de defesa gremista e saiu cara a cara com Grando, que até tentou evitar o gol do camisa 10, mas sem sucesso. O jogo se encerrou com uma vitória maiúscula do tricolor paulista.

Tempo ruim!

Foto : Divulgação/Grêmio

O São Paulo começou com tudo. No primeiro minuto de partida, David recebeu pela direita, soltou o pé direito e obrigou o goleiro Gabriel Grando a fazer a primeira defesa do jogo, empolgando sua torcida e incendiando a partida. O time chegou com perigo novamente aos 2 minutos. O tricolor paulista exibia intensidade e muita vontade de vencer. Como consequência, a equipe gaúcha não estava conseguindo jogar e estava sendo muito pressionada pelos donos da casa, que criavam inúmeras chances claras, que ainda não estavam se concretizando em gols.

O que parecia questão de tempo se concretizou. O tricolor do Morumbi pressionou muito o adversário, fazendo diversas jogadas perigosas que não resultavam em gols devido ao último passe. No entanto, aos 21 minutos, James Rodríguez cobrou um escanteio venenoso que encontrou a cabeça de Michel Araújo, abrindo o placar. O São Paulo não estava satisfeito e, praticamente no lance seguinte ao gol, David recebeu um belo lançamento no ataque e, cara a cara com o arqueiro gaúcho, acabou tocando por cima.

O andamento do primeiro tempo foi o mesmo do início ao fim. Naturalmente, após muito esforço físico e a quantidade de jogadas feitas, o gás dos mandantes foi diminuindo ao longo dos 45 minutos. No entanto, eles comandaram o jogo da mesma forma, criando diversas oportunidades e elevando as expectativas de sua torcida para a segunda etapa.

Luciano e Pablo fazem os gols da vitória

Foto : Divulgação/Grêmio

O segundo tempo começou com um ritmo mais baixo do que o visto na primeira etapa. Os mandantes ainda conseguiam controlar o jogo, mantendo as principais ações defensivas, mas sem expor seu campo defensivo, utilizando mais os contra-ataques e cadenciando o jogo. "Truncado" era a palavra perfeita para definir o confronto até mais ou menos a metade do período final.

No entanto, aos 23 minutos, o São Paulo armou um incrível contra-ataque pelo lado direito, e com um passe genial de James Rodríguez, Pablo Maia ficou cara a cara com o goleiro e apenas tirou a bola dele, ampliando o placar para o Tricolor do Morumbi e levando a torcida à loucura com o desempenho do colombiano.

Após o gol marcado, se os "donos" do jogo já eram os donos da casa, após o segundo gol marcado no Morumbi, o resultado já parecia definido. Os gremistas até conseguiram criar boas chances, mas nenhuma delas representou um perigo real ao goleiro Rafael, que praticamente não trabalhou durante todo o duelo. E, mesmo nos minutos finais, quando os visitantes tentaram, hoje era o dia do Tricolor.

A defesa são-paulina afastou todas as tentativas e, em uma jogada improvável, praticamente no último lance, Luciano, que entrou no segundo tempo, roubou a bola no campo de defesa gremista, driblou o goleiro Gabriel e colocou a bola no fundo do gol, garantindo assim a vitória da equipe paulista.

Como ficaram na tabela?

O São Paulo conquistou uma grande vitória diante do Grêmio e agora soma 38 pontos no torneio, ocupando atualmente a décima colocação no Campeonato Brasileiro.

Por outro lado, o Grêmio, que oscilou mais uma vez, mantém seus 44 pontos conquistados e ocupa a quarta colocação na competição.

Próximos compromissos

O Tricolor Paulista volta aos gramados na próxima quarta-feira (25), quando terá que enfrentar seu grande rival Palmeiras em um duelo extremamente difícil no Allianz Parque, às 20h, válido pela vigésima nona rodada do Campeonato Brasileiro de 2023.

Por outro lado, os gaúchos têm seu próximo compromisso marcado também para a próxima quarta-feira (25), tendo que enfrentar o Flamengo, agora sob o comando de Tite, na Arena do Grêmio, às 21h30.