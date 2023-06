São Paulo perde para Sport, mas avança nas penalidades na Copa do Brasil

Na noite desta quinta-feira (1), o São Paulo foi derrotado para o Sport pelo placar de 3 a 1, resultado que tirou a vantagem de dois que o tricolor havia feito no primeiro jogo, e a decisão foi para as penalidades máximas. E na disputa por pênaltis o tricolor saiu vencedor por 5 a 3, e avança para as quartas de final da Copa do Brasil 2023.

Os gols da partida foram marcados por Michel Araujo, que realizou uma pintura na primeira etapa, e pelo lado dos nordestinos, Sabino marcou duas vezes.

Com goleiros brilhando e gol no finalzinho primeira etapa acaba empatada

Foto: Divulgação/Copa do Brasil

Os donos da casa começaram a partida a milhão, logo aos três minutos, Caio Paulista fez uma grande finalização que parou nas mãos de Renan, e após a grande jogada, os times trocaram bastante a posse de bola, com muitos erros de passe, e isso se estendeu até por volta dos 17 minutos.

O tricolor paulista armou um grande contra-ataque pela esquerda, e Gabriel Neves fez um cruzamento certeiro na cabeça de Alisson, que testou forte, mas Renan novamente brilhou e evitou o gol. Com a boa chance criada, os mandantes sentiram que era hora de impor pressão, e poucos minutos após grande jogada, Calleri puxou a responsa e foi pra cima, cortou dois bateu forte, e demonstrando para que veio, Renan defendeu de novo.

Porém, como todo time que que apenas vê se adversário atacar e pouco se faz a respeito, chegando aos 26 minutos, a mágica estava prestes a acontecer, Michel Araujo recebeu na ponta e decidiu resolver, fez uma linda tabela com Luciano, entrou na área, e com toda a frieza possível, cortou um, deixou o outro zagueiro no chão, e para fechar com chave de ouro, deu uma cavadinha por cima do goleiro e abriu o placar no Morumbi.

Após o gol dos donos da casa, o jogo esfrio por um longo período, com os times tocando bola, e não se arriscando muito no ataque. Até que, chegando já aos 45 regulamentares, com uma postura mais relaxada dos tricolores, o Sport que não é bobo nem nada, aproveitou e foi para cima , e após tentar, tentar e tentar, o gol de empate saiu, após um escanteio cobrado pelo Leão, a bola sobrou para Felipinho, que bateu de primeira com força, Rafael defendeu bem, mas a bola sobrou no meio da pequena área, e Alisson Cassino completou, e empatou o confronto, fechando o placar da primeira etapa.

São Paulo leva dois e avança nas penalidades

Foto: Divulgação/Sport

Na volta do intervalo, o tricolor voltou com a mesma intensidade que havia apresentado no início da partida, pressionando o adversário, e conseguindo chegar a área adversária com perigo, com apenas três minutos do segundo tempo.

Porém não durou muito para que a tranquilidade virasse um caos, aos 6 minutos de jogo, Sabino ampliou o placar e trouxe o Sport de volta na disputa pela vaga.

A partir deste momento, a equipe que vinha de 13 jogos de invencibilidade, não se mostrou confiante, e recuou de maneira total, e chegando já perto do terço final, o treinador Dorival Jr, que enxergou que sua equipe precisava de caras novas, realizou três substituições simultâneas, entraram: Arboleda, Marcos Paulo e Wellington Rato, e sairam de campo : Gabriel Neves, Luciano e Diego costa.

As alterações até surgiram efeito, logo na primeira jogada David foi pra cima e conseguiu finalizar, mas logo depois, o cenário repetitivo da segunda etapa se repetia a todo momento, pressão total, e a impressão de que o terceiro gol sairia a qualquer momento.

E não deu outra, com muito pressão e emoção, o Rubro-Negro Pernambucano, aos 48 minutos, fez o gol que deixou tudo igual no placar agregado, Sabino novamente de cabeça. E após o gol, com a equipe paulista já desnorteada, se segurou até o fim e levou para as penalidades máximas.

Faz o Pix!

Para a felicidade da cúpula são-paulina, com a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil 2023, o tricolor têm de receber da CBF o montante de 4,3 milhões de reais, e por ter garantido a vaga na próxima fase, em uma possível nova classificação, para as semifinais, a premiação chega a mais nove milhões de reais.

Próximos Compromissos

São Paulo

O Tricolor Paulista volta a campo no próximo domingo (4), em que terá de enfrentar a equipe do Grêmio, na Arena do Grêmio, às 16h. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2023, no qual o São Paulo se encontra em terceiro lugar, com 15 pontos somados no torneio.

O Leão da Ilha volta aos gramados também no próximo domingo (4), em que terá de enfrentar o Londrina, no Estádio Municipal Jacy Scaff, às 18h. A partida é válida pela décima rodada do Brasileirão 2023, porém da Série B, no qual o Leão se encontra na nona colocação, com 14 pontos somados na competição.