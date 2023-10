Jean Lucas fala sobre atual momento do Santos e afirma: "Ainda temos 12 finais para jogar"

Nesta quinta-feira (19) o Santos encarra o Red Bull Bragantino, às 20h pelo horário de Brasília, na Vila Belmiro, em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão. O panorama da equipe mudou radicalmente comparado há um mês atrás. Na época, o Peixe estava afundado na zona de rebaixamento, enfrentando uma grande crise entre clube e torcida, com uma diferença de quatro pontos para o primeiro time fora do Z4. Desde a efetivação de Marcelo Fernandes, o Alvinegro Praiano deslanchou e ganhou os últimos três jogos e chegando aos 30 pontos.

Com os resultados de quarta-feira (18) pelo Campeonato Brasileiro, o Santos voltou para a zona da degola, pois todos os seus rivais que lutam contra a queda de divisão ganharam. Um empate contra o time de Bragança Paulista (SP) coloca o Peixe novamente fora do grupo dos quatro últimos colocados da competição.

Um dos pilares da equipe santista, Jean Lucas, comentou sobre o atual momento do clube.

“A nossa cabeça mudou nos últimos jogos. O Marcelo (Fernandes) fez um trabalho para recuperar a confiança de todo mundo. No duelo contra o Bahia já estava todo mundo desacreditado e jogando a toalha, mas nós aqui dentro nunca jogamos a toalha. Fomos lá com a confiança de que ganharíamos o jogo. Eu falava para jogadores, familiares e amigos que aquele jogo seria nossa virada de chave, e acabou sendo. Conseguimos essa sequência boa, mas agora é o momento de colocar os pés no chão. Não conquistamos nada e ainda temos 12 finais para jogar. É ir com um passo de cada vez para sair dessa situação incômoda e ir em busca dos objetivos”.

Ao ser perguntado sobre o adversário, o camisa 8 do Peixão concluiu: “No Brasileirão não tem jogo fácil. A gente acompanha o Bragantino, sabemos que é uma equipe que gosta bastante de ter a bola, então estamos trabalhando bem nos treinamentos e vendo vídeos para enfrentá-los da melhor maneira possível. Amanhã vai ser mais um grande jogo, mas dentro da nossa casa lotada vamos em busca de um bom resultado”.