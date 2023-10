Pedro Caixinha elogia Felipão e jogadores do Atlético-MG: "Quem vence normalmente é um justo vencedor"

Na noite desta quarta-feira (25), a equipe de Bragança Paulista saiu derrotada por 2 a 1 contra o Atlético-MG. A equipe da casa precisava do resultado positivo para ter a chance de se aproximar cada vez mais do líder do campeonato e brigar pelo título.

O treinador português Pedro Caixinha abriu a coletiva elogiando os jogadores do Galo e seu treinador Felipão.

"Primeiramente, o Atlético Mineiro é uma equipe muito experiente e madura, com uma visão muito clara do jogo. Eles conseguiram encontrar muito bem os espaços nas costas, têm jogadores que fazem isso muito bem, e não tenho nada a dizer sobre Scolari, meus parabéns. Normalmente, o justo vencedor ganha."

Após isso, comentou a respeito da dificuldade de criação de gols na partida.

"É verdade, reconheci que não entramos muito bem no jogo, e logo na primeira ação do jogo, deixamos a bola sair, quase permitindo que o Paulinho tivesse uma chance clara de gol. Depois, não conseguimos assumir o controle do jogo, tivemos uma situação de pressão na saída de bola do adversário, conseguimos ganhar, mas a bola na segunda trave para o Sasha na lateral não foi muito efetiva. Tivemos mais assistências pela direita do que pela esquerda, o que não foi muito solicitado para que pudéssemos ter uma participação mais efetiva pelas laterais esquerdas e atacar por ali. Muitas assistências pelo lado direito, mas essas combinações taticamente não estavam funcionando."

"Acredito que o que mais nos faltou na primeira parte foi a capacidade da nossa primeira linha de pressionar a transição rápida das jogadas que estavam causando os maiores problemas. Por isso, no intervalo, com Aderlan recebendo um cartão, tivemos que fazer a nossa substituição, porque era por ali que o Atlético estava jogando mais. Tentamos também ter jogadores com outras características nas laterais, como Henry, que começou a jogar após uma pausa de quatro meses e conseguiu nos ajudar a ser mais vertical pelo lado."

"Tentamos a mesma estratégia com Helinho do outro lado, e com Andrés, que seria uma opção mais fresca e interativa do que esperávamos, mas não foi tão consistente na ala esquerda. No entanto, ele nos ajudou na segunda parte, e fizemos o adversário feliz com um grande gol que fizeram praticamente na única situação em que atacaram com eficácia."

"Tivemos um volume muito grande no segundo tempo, mas não conseguimos alcançar nossa ideia de jogo e nosso comportamento em campo. Tivemos a oportunidade de dizer aos jogadores que estamos muito orgulhosos do que fizeram na segunda parte, pois representa nossa identidade."

Próximos jogos

O próximo jogo da equipe do Red Bull Bragantino seria contra o Flamengo fora de casa, porém o jogo foi adiado. Dessa forma, o próximo jogo também será fora de casa, contra o Goiás, no Estádio Hailé Pinheiro, às 18h (horário de Brasília).