Red Bull Bragantino vence Coritiba fora de casa e sobe na tabela do Brasileirão

Na noite deste domingo (06), Coritiba e Red Bull Bragantino duelaram no Estádio Couto Pereira pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Com gol anotado na primeira etapa, o Massa Bruta ganhou o embate pelo placar mínimo.

Pouco mais de 34 mil pessoas compareceram ao estádio para acompanhar a partida. A festa da torcida alviverde antes do apito inicial serviu para esquentar o clima do duelo que estava prestes a começar. Porém, quando a bola começou a rolar, o Bragantino deixou a pressão de lado e levou os 3 pontos na bagagem.

Primeiro tempo e o gol solitário da noite

Aos 18 minutos o Bragantino partiu rumo ao ataque pelo lado esquerdo, a bola foi lançada para Vitinho, que na velocidade bagunçou a defesa do Coritiba e cruzou a bola na área. Sorriso estava na hora certa e no lugar certo, desviou com a ponta da chuteira, estufou a rede e abriu o placar, 1 a 0 para a equipe do interior paulista. Foi o 7° gol do camisa 27 em 2023.

Foto: Ari Ferreria/Divulgação

Após falta em Matheus Fernandes, o meio-campista Bruno Gomes, do Coritiba, recebeu cartão amarelo. O camisa 6 estava pendurado e desfalcará o clube paranaense contra o Corinthians, próximo compromisso do Verdão pelo campeonato nacional.

Do lado do Bragantino, também houve caso de um jogador que estava pendurado e foi amarelado. Por conta de uma falta em Natanael, o atacante Vitinho tomou o terceiro cartão e não poderá enfrentar o Vasco da Gama.

A primeira etapa foi marcada por muitas faltas. Ao final dos 45 minutos iniciais, 5 cartões amarelos foram aplicados por Yuri Elino Ferreira da Cruz, árbitro da partida, 3 para o Massa Bruta e 2 para o Coxa Branca.

Segundo tempo, confusão à vista

O tempo final se iniciou e o Coritiba retornou ao gramado do Couto Pereira com uma postura diferente em relação à primeira etapa, gradativamente o dono da casa foi chegando a área do Bragantino.

Aos 16 minutos o Coxa Branca conseguiu balançar as redes em boa finalização de Marcelino Moreno. Entretanto, o lance foi revisado pelo VAR e anulado por impedimento de Bruno Rodrigues na origem da jogada.

Quando o relógio marcava pouco mais de 34 minutos do segundo tempo, o clube paranaense teve outra boa chance a seu favor. Diogo Oliveira recebeu bom cruzamento, porém, na hora da finalização, o camisa 18 se atrapalhou sozinho e desperdiçou a oportunidade de igualar o placar.

Nos acréscimos e próximo do apito final, Diogo Oliveira caiu na área e reclamou de um empurrão de Guilhermes Lopes, camisa 31 do Bragantino. No entanto, o juiz manteve sua decisão de campo e não marcou o pênalti a favor do Coritiba.

Thiago Kosloski, técnico do Coxa, foi expulso após sinalizar no assistente de arbitragem o suposto empurrão sofrido por Diego Coelho dentro da área. Com isso, o treinador será desfalque no próximo duelo pelo Campeonato Brasileiro.

Classificação após o jogo

Com a vitória conquistada, o Bragantino dormirá na 5ª posição, porém fora do G-4 por conta do saldo de gols, o Palmeiras, que está na frente do Massa Bruta na tabela, marcou 33 gols até o momento, contra 26 anotados pela equipe do interior.

Por sua vez, o Coritiba permanece na zona da degola, o Coxa é o 18° colocado com apenas 14 pontos somados, mesmo que vença na próxima rodada, o Alviverde continuará no Z4, pois esta a 4 pontos de distância do Bahia, que está em 16°.

Calendário das equipes

O Coritiba volta a campo no próximo domingo (13), o duelo em questão será contra o Corinthians, fora de casa. A partir das 16h a bola rola na Neo Química Arena, o embate será pelo Brasileirão. Por outro lado, o Bragantino tem compromisso agendado contra o América-MG. O Massa Bruta jogará em casa, e com o apoio da torcida irá em busca de uma vaga nas quartas de final da Sul-Americana.