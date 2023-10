Santos leva a melhor sobre o Coritiba em retrospecto histórico

O Santos encara, nesta quinta-feira (26), às 21h30 (horário de Brasília), o Coritiba pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.

Na história do confronto, o Alvinegro Praiano é superior ao Coxa. No total, foram 50 partidas, sendo 28 triunfos para o Santos, 9 empates e 13 vitórias para o Coritiba.

Será que o jejum vai ser quebrado?

O Santos não perde para o Coxa há 12 anos jogando em casa, a última derrota foi no dia 17 de agosto de 2011. O time Paulista perdeu apenas duas vezes na história para a equipe Paranaense na Vila Belmiro.

Confira os últimos 5 jogos entre as equipes

Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, o Santos levou a melhor com três vitórias, perdendo apenas uma vez e consequentemente empatando uma vez também.

- Santos 2 x 1 Coritiba - Campeonato Brasileiro 2022

- Coritiba 1 x 0 Santos - Copa do Brasil 2022

- Santos 3 x 0 Coritiba - Copa do Brasil 2022

- Coritiba 1 x 2 Santos - Campeonato Brasileiro 2022

- Coritiba 0 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro 2023

Jogo de seis pontos na zona de rebaixamento

Tanto Santos quanto Coritiba integram a zona de rebaixamento na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe vem de uma derrota histórica por 7 a 1 para o Internacional e ocupa a 18ª colocação, com 30 pontos conquistados. O Coxa, por sua vez, é o 19º, com 20 pontos. O primeiro fora do Z-4 é o Goiás, que tem 31, mas perdeu na 29ª rodada para o Fluminense.