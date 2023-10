Santos recebe o Coritiba para tentar fugir do Z-4 do Brasileirão

Na noite desta quinta-feira (26) às 21h30 (horário de Brasília), o Santos recebe o Coritiba, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times estão na zona de rebaixamento do campeonato e precisam pontuar para sair desta situação. O Santos é o 18º colocado e está três pontos atrás do Corinthians, que é o primeiro time fora do Z4 e o Coritba é o último colocado, 13 pontos atrás do Timão.

Como chega o Peixe

Na última partida disputada pelo time da baixada santista, o Santos foi goleado pelo Internacional por 7 a 1. O jogo foi disputado no Beira-Rio, estádio do Colorado. Na ocasião, o Santos sofreu sete finalizações certas no gol e todas resultaram em gol. O jogador mais criticado da equipe santista na partida, foi o goleiro reserva, Vladimir.

O técnino Marcelo Fernandes finalizou a preparação do Peixe, nesta quarta-feira (25). O treino foi dividido em três partes: a primeira foi um aquecimento, a segunda foi um trabalho tático e técnico e, para finalizar, os atletas realizaram uma atividade de finalização a gol.

Para o jogo contra o Coxa, o treinador santista terá o retorno de três atletas e, portanto, terá força máxima jogando em casa. Os jogadores que devem retornar à equipe são: o goleiro João Paulo, o volante Jean Lucas e o atacante Soteldo, ambos estavam suspensos na partida contra o Internacional. Os jogadores que devem desfalcar o time são: Luan Dias e Bruno Mezenga, com problemas musculares, além de Alison, Felipe Jonathan, Sandry, Alex Nascimento e Alfredo Morelos - ambos lesionados.

Como chega o Coxa

Na última rodada, o Coritiba enfrentou o Palmeiras no Allianz Parque. Apesar do time ter começado pressionando o time paulistano, tendo um gol anulado, o resultado não foi positivo. O Palmeiras venceu o time paranaense por 2 a 0. Os gols foram anotados pelo zagueiro Gustavo Goméz e pelo lateral-esquerdo Piquerez.

O treinador Thiago Kosloski vai ter um retorno ao time e uma baixa em relação ao jogo anterior. O volante Willian Farias deve retornar ao time no lugar de Samaris e o zagueiro Thalisson, com virose, deve dar lugar no time a Jean Pedroso. O zageuiro Reynaldo voltou à lista de relacionados e deve ser opção no banco de reservas.

Ficha técnica

Santos x Coritiba

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 26 de outubro de 2023, quinta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (Fifa-RJ)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Prováveis escalações

Santos - Técnico: Marcelo Fernandes

João Paulo; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Soteldo e Marcos Leonardo

Coritiba - Técnico: Thiago Kosloski

Gabriel; Natanael, Henrique, Jean Pedroso e Victor Luis; Willian Farias, Matheus Bianqui e Sebastián Gómez; Marcelino Moreno, Slimani e Robson