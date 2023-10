Santos terá força máxima no duelo contra Coritiba pelo Brasileirão

O Santos finalizou seus preparativos para o confronto contra o Coritiba nesta quarta-feira (25) no CT Rei Pelé. Marcelo Fernandes, treinador do Peixe, liderou mais um treinamento em busca de soluções, cobrindo aspectos táticos e físicos. Como é costume no dia anterior aos jogos, o treinador conduziu sessões de treinos específicos, como o de bolas paradas tanto ofensivas quanto defensivas.

Exceto por Alfredo Morelos, que há pouco tempo sofreu uma lesão na panturrilha, e pelos jogadores que estão há meses afastados devido a problemas mais graves, Marcelo Fernandes deverá contar novamente com sua equipe completa no torneio.

A última vez que o técnico conseguiu reunir a equipe titular sem ausências foi na vitória sobre o Vasco, por 4 a 1. Desde então, a equipe enfrentou desfalques devido a suspensões e lesões, o que impediu o treinador de manter sua formação inicial.

Provável escalação: João Paulo; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Soteldo e Marcos Leonardo.

O jogo entre Santos e Coritiba está programado para quinta-feira, 26 de outubro, na Vila Belmiro, às 21h30, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confronto direto na briga contra o rebaixamento, o Peixe se encontra na 18ª colocação com 30 pontos e o Coxa está no 19ª lugar com 20 pontos conquistados.