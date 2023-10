Vladimir deve virar terceiro goleiro do Santos após goleada para o Internacional

Os reflexos da goleada histórica sofrida diante do Internacional no último domingo (22) ainda reverberam nos bastidores do Santos. Vladimir, um dos personagens mais contestados da partida, foi assunto da conversa entre o diretor Alexandre Gallo com Reinaldo Rueda, Marcelo Fernandes e membros da comissão técnica.

Devido ao baixo aproveitamento do goleiro santista na temporada, a conversa se firmou em "poupar" o atleta, já que, desde sua volta no início do ano, Vladimir atuou como titular em três oportunidades e sofreu 13 gols.

Gallo e Marcelo Fernandes chegaram a conclusão de que o reserva imediato de João Paulo, que é titular absoluto, mas estava suspenso para o duelo o Beira-Rio, deve ser Diógenes, jogador que disputou a Copa São Paulo de Futebol Junior em 2022 pelo alvinegro praiano. No ano passado, o jovem goleiro foi afastado do elenco por indisciplina após descumprir horários de treinos.

Mesmo em péssimo momento, Vladimir teve seu contrato renovado com o clube

Após sua volta muito conturbada no início do ano e atuações bem abaixo durante a temporada, o camisa 1 santista teve seu vínculo estendido até o fim de 2025.

A informação pegou os santistas de surpresa, já que o Peixe não fez qualquer anúncio sobre a renovação, porém o novo contrato apareceu no sistema da CBF.

Em meio a toda repercussão, foi constatado que Vladimir sofreu com dores na região lombar e no nervo ciático. Com isso o atleta não participou das atividades em campo no CT Rei Pelé desta Quarta-Feira (25), pois já iniciou seu tratamento na fisioterapia. Com isso, o paredão santista não está relacionado para a partida diante do Coritiba nesta Quinta (26).

Velho conhecido na equipe

Formado nas categorias de base do clube, Vladimir viu diversos concorrentes "furarem a fila" do paredão santista. Rafael, Vanderlei, Everson, John e João Paulo são alguns dos nomes que dominaram a titularidade desde que ele subiu para o time profissional em 2009.

Após a volta de empréstimo do atleta ao Avaí no ano de 2019, a diretoria optou por rescindir seu contrato em comum acordo em 2021. Já em 2022, ele disputou o Campeonato Brasileiro novamente pelo time catarinense, onde foi titular 22 vezes na temporada e acabou sendo rebaixado com o clube para a Serie B do campeonato.

Em baixa na carreira, o alvinegro praiano abriu as portas para o jogador retornar em 2023, com o aval do histórico preparador de goleiros, Arzul.