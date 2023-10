Vojvoda lamenta vice na Sul-Americana para LDU e explica derrota: "Em uma final, a sustentabilidade tem que ser maior"

O Fortaleza fez uma grande campanha na Copa Sul-Americana, chegando até a final da segunda competição mais importante entre clubes do continente. O gol de Lucero no começo do primeiro tempo deu esperança para o torcedor, mas após a equipe diminuir o ritmo, sofreu o empate. Já nos pênaltis, o Leão ficou até perto do título, porém Pedro Augusto desperdiçou a cobrança decisiva para a equipe.

Em entrevista coletiva, Juan Pablo Vojvoda lamentou que tenha perdido o jogo da forma que foi, segundo ele, o time precisava sustentar mais o resultado e exaltou o adversário campeão. Por fim, ainda elogiou os torcedores que apoiaram durante todo o campeonato.

Fala Vojvoda

"Ficamos com 1 a 0 no marcador e faltou criar mais oportunidades. Em uma final, a sustentabilidade tem que ser maior, os espaços surgiram para aproveitar. Nós jogamos uma final, a LDU tem muito potencial, tivemos vantagem no placar nos pênaltis e não tivemos a felicidade de definir como nós queríamos. O adversário obteve mais sucesso e ficamos em segundo lugar. Vamos seguir lutando e crescendo", disse Vojvoda.

"Muita gratidão aos torcedores. A esta que fizeram merece parabéns. Porém é hora reconhecer o caminho que percorremos e deixar o trabalho mais forte, e fazer uma correção de todos os erros. Todos nós lamentamos, mas o clube tem uma ótima estrutura e vai seguir crescendo. O trabalho diário com certeza vai evoluir a todos", concluiu.

Segundo Vojvoda, o foco agora é o Campeonato Brasileiro, antes o treinador quer recuperar alguns jogadores fisicamente para o resto dos jogos da temporada em 2023.

"Vamos nos recuperar fisicamente. Eu tenho jogadores com a mentalidade forte. Se esforçaram demais e quero os parabenizar. Nosso objetivo são as 10 rodadas restantes do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão tem sua importância por para lutar por conta da classificação para Libertadores e estamos quase lá. Porém todos os jogos desse campeonato são complicados então temos que fazer uma recuperação física rápida e depois eu passo minha confiança para esses jogadores para ter uma resistência e encarar essas próximas rodadas querendo conquistar novamente metas importantes", finalizou.

Próximo duelo

Agora o momento é de esquecer a final perdida e focar nas últimas rodadas que restam do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza tem pela frente é o Atlético Mineiro, no primeiro dia de novembro, às 21h30 (de Brasília). Caso vença, o time cearense chega aos 45 pontos na tabela.