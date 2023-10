Santos garante participação na Libertadores Feminina de 2024

As Sereias da Vila garantiram vaga para a libertadores feminina de 2024. No dia 21 de outubro, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram, a grande final feminina. As alvinegras levaram a melhor, garantindo o tetracampeonato.

No entanto, como isso interfere diretamente no Santos? Com o título do rival, abriu uma vaga, destinado à terceira melhor campanha. Para disputar a Libertadores tem algumas possibilidades de participação, como, campeão e vice do brasileirão. Corinthians conseguiu a sua vaga direta após título, além da Ferroviária por ser vice nacional. Com isso, os ares prosperaram para o Santos, e a vaga está garantida, graças a sua boa campanha.

SEREIAS NO BRASILEIRÃO

No campeonato brasileiro, as Sereias somaram na primeira fase, 10 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 32 gols marcados e 10 sofridos. Avançando de fase, encarando o Flamengo nas quartas de final, no agregado venceram as rubro-negras por 7 a 2. E o que parecia está destinado a se alinhar em uma final, foi interrompido pelo Corinthians, onde perdeu nas semifinais por 5 a 0. Essa campanha garantiu a terceira colocação.

RELEMBRE: TRIUNFAL EM 2009, INESQUECÍVEL EM 2010

Com a realidade da vaga conquistada para 2024, relembre dois momentos que mudaram a história do futebol feminino. Com a primeira edição da Copa Libertadores da América Feminino, Santos fez história, impressionando gerações, Marta e Cristiane conseguiram ser pioneiras no mundo futebolístico. Em 2009, já na primeira fase, o Santos mostrou protagonismo, e arrancou boas goleadas, mostrando que iriam atrás do título. Na grande decisão, as Sereias da Vila encararam Universidad Autónoma, que tinha 100% de aproveitamento na competição. A emoção do jogou foi controlada logo nos minutos iniciais, aos 13’ de jogo, as Sereias abrem o placar. Mantendo a tradição e constância, a partir disso, tornou-se uma goleada em plena final. Vitória por 9 a 0, conquistando a América com um sabor ainda maior.

BICAMPEONATO

Em 2010, o Santos já se apontava como o favorito, e chegou a golear em muitos momentos, sua maior vítima foi o River Plate. Conseguindo protagonizar diferentes jogos, e com uma equipe vista como implacável, chegou a final, onde enfrentou Everton ( CHILE ). Diferente do ano anterior, foi emoção do começo ao fim, apenas aos 44’ do segundo tempo, em uma cobrança de falta, Maurine, a camisa 10, não perde tempo e com categoria, garante o título. Esse momento foi um avanço no futebol, e o momento inapagável da história.