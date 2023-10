Vale vaga na final! Palmeiras recebe Boca Jrs na volta da semifinal da Libertadores

Chegou o dia de decidir o segundo finalista da copa. Na noite desta quinta-feira (5), às 21h30, o Palmeiras recebe, no Allianz Parque, o tradicional Boca Juniors,, pela partida de volta da semifinal da Libertadores.

Na última quinta-feira, o Palmeiras conseguiu arrancar um empate em Buenos Aires, na La Bombonera. Um ótimo resultado fora de casa contra o segundo maior campeão da competição continental.

Como chega o Palmeiras?

Hoje o Palmeiras se tornou um dos clubes que mais conhece a competição, com quatro semifinais consecutivas e três finais disputadas das últimas quatro edições. O Palmeiras vem de uma derrota no Campeonato Brasileiro, contra o Bragantino, por 2 a 1 no Nabizão. Porém, o treinador Alviverde mandou seus reservas para enfrentar o Massa Bruta, com foco total na decisão desta noite.

O Verdão hoje não apresenta o melhor futebol da era Abel Ferreira, nos últimos 5 jogos conseguiu apenas um triunfo, perdeu dois e empatou dois. Mas mesmo não vivendo a melhor fase, o Palestra é favorito para o confronto, conta com o mando de campo e o apoio da torcida para avançar de fase.

Provável escalação

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Mayke (Luís Guilherme ou Endrick), Artur e Rony.

Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Dudu e Atuesta.

Como chega o Boca Juniors?

Nos últimos anos o Boca não tem sido o que todos conhecem, é o segundo time que mais venceu a competição, com 6 títulos, atrás apenas do Independiente, com 7. Os argentinos não chegam a uma semifinal desde 2020, que naquela ocasião foram dominados pelo Santos na Vila Belmiro, sua última final foi em 2018, contra o River Plate, onde saiu derrotado também.

O Boca vem de uma dura derrota no Superclásico, contra o River Plate, em plena Bombonera. O time foi poupado por Almirón no clássico, visando a decisão contra o Palmeiras. Nas últimas cinco partidas perdeu e empatou duas e venceu apenas uma. Os Xeneizes apostam todas as fichas no confronto de hoje, vem com uma proposta mais defensiva, tentando levar para os pênaltis.

Provável escalação

Romero; Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Equi Fernández e Fabra; Medina, Pol Fernández e Barco; Cavani e Merentiel.

Técnico: Jorge Almirón

Desfalques: Nicolas Fidalgo e Marcos Rojo ainda são dúvida para a partida, os dois passam por processo de tratamento intensivo para terem condições de jogar.

Histórico do confronto

Boca e Palmeiras já protagonizaram confrontos históricos. Um deles foi a final da Libertadores em 2000, onde os argentinos saíram vitoriosos. O Verdão aplicou a maior goleada que os Xeneizes sofreram em competições internacionais, em um sonoro 6 a 1 pela Libertadores em 1994. Falando em números, as equipes já se enfrentaram 13 vezes na história, o Palestra venceu em três ocasiões, o Boca em duas, e 11 confrontos terminaram empatados.

Arbitragem

Árbitro: Andres Matonte (URU)

Auxiliares: Nicolas Taran (URU) e Martin Soppi (URU)

VAR: Leodan González (URU)