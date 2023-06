Santos goleia o Flamengo de virada e avança à semifinal do Brasileirão Feminino

Na manhã deste domingo (25), o Santos venceu novamente o Flamengo e avançou às semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino. Dessa vez a Sereias da Vila aplicaram uma goleada pelo placar de 4 a 1, as Meninas da Gávea até saíram na frente com Leidi, mas Ketlen (2x), Bia Menezes e Camila Martins fizeram os gols da virada e carimbaram a vaga da equipe alvinegra na próxima fase.

GOLEADA PRA CLASSIFICAR! 🧜‍♀️⚪⚫



Com gols de Ketlen, duas vezes, Bia Menezes e Camila Martins, as Sereias da Vila goleiam o Flamengo e garantem a classificação para a semifinal do #BrasileirãoFeminino! VAMOOSSSS! pic.twitter.com/RkKzN1VSCe — Sereias da Vila (@SereiasDaVila) June 25, 2023

Tudo igual

O Flamengo começou bem o jogo, precisando do resultado, foi pra cima para buscar o primeiro gol. Crivelari teve uma ótima chance, quando saiu cara a cara com Camila Martins, mas acabou tirando demais e chutou pra fora. Mas poucos minutos depois, as rubro-negras saíram na frente, com um gol de Leidi, que aproveitou o cruzamento de Crivelari para completar pro gol.

Mesmo com esse bom início das cariocas, quem dominou a partida foi a equipe do Santos, que em nenhum momento teve sua classificação ameaçada. Depois de abrir o placar, a reação durou pouco, e a virada do time da casa veio minutos depois, após Ketlen aproveitar boa cobrança de escanteio da Bia Menezes e testar pro fundo da rede.

Foto: Divulgação / CBF

Show das Sereias da Vila

Devido ao forte calor, o ritmo das equipes no segundo tempo caiu um pouco. Porém, isso não foi suficiente pra parar a equipe de Kleiton Lima, que virou e goleou o Flamengo. O gol da virada saiu após Brena acionar Bia Menezes na esquerda, ela invadiu a área e bate cruzado, rasteiro, sem chances para Bárbara. Aos 23 minutos, Fabi Simões chegou a balançar as redes para o Santos, mas foi marcado posição irregular na contração da jogada.

Já nos acréscimos, Thaisinha avançou pela esquerda, invadiu a área e cruzou na medida para Ketlen ampliar o placar. Com o placar já definido, ainda teve tempo das Sereias balançarem a rede outra vez, agora, com a zagueira Camila Martins, que após escanteio de Bia Menezes, subiu no quinto andar para testar pro gol e dar números finais ao jogo.

Foto: Pedro Ernesto Azevedo Guerra / Santos FC

Aguando adversário

O Santos segue vivo no sono do título de bicampeão brasileiro, e agora aguarda as vencedoras do duelo entre Corinthians e Cruzeiro. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira (26), pelo jogo de volta, após a vitória do time paulista por 2 a 1 na ida.

As semifinais ocorreram após a Copa do Mundo Feminino, então, teremos dois meses de pausa até às decisões do Campeonato Brasileiro.