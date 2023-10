Fluminense prepara mosaico especial de Cartola para jogo contra o Corinthians

A torcida do Fluminense prepara nesta quinta-feira (19) uma série de ações especiais com a torcida para a estreia do novo uniforme homenageando Cartola, antes do duelo contra o Corinthians, válido pela 27ª rodada do Brasileirão.

De acordo com informações antecipadas pelo GE, o músico será homenageado dentro de campo antes da partida e nas arquibancadas durante a entrada das equipes. O artista Marcelo Ment, responsável pela produção do mosaico 3D do Fred e pela arte de Carlos Castilho no Centro de Treinamento do clube, está no comando da preparação da festa.

Cabe relembrar que Cartola foi um dos principais torcedores do Fluminense devido à sua influencia em Laranjeiras antes de mudar para a Mangueira.

Apesar a expectativa de grande público, ainda existem ingressos disponíveis para os setores Leste Superior, Leste Inferior e Oeste Inferior, além do Maracanã Mais. A única parte com os ingressos esgotados consistem no Setor Sul, onde haverá a exibição do mosaico de Cartola.

Último contato da torcida no Maracanã antes de decisão contra o Boca Juniors

Além de todo o momento de homenagem, a partida contra o Corinthians marcará o último encontro da torcida com a equipe comandada por Fernando Diniz antes da grande decisão da Conmebol Libertadores no dia 4 de novembro, contra o Boca Juniors.

O Fluminense ainda jogará como mandante no Brasileirão antes da decisão contra o Goiás, mas a partida será realizada em Volta Redonda pois o Maracanã (teoricamente) estará sob administração da Conmebol a partir desta segunda-feira (25).

No entanto, o Flamengo tenta modificar este cenário e conta com o apoio de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, para tentar mandar o jogo contra o Red Bull Bragantino uma semana antes da final da Libertadores, modificando os planos da Conmebol.

Adotando o mesmo semelhante da UEFA, a entidade assume a gestão temporária do estádio duas semanas antes de finais continentais para a inserção de materiais promocionais, envelopamento especial dentro e fora do estádio e manutenção preventiva no local da partida.