Boca Juniors desembarca no Rio de Janeiro para decisão da Libertadores

O Boca Juniors desembarcou no Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira (1) para a disputa da final da Conmebol Libertadores. O desembarque ocorreu no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão) sem contato com a torcida presente no local.

Alguns torcedores do Boca Juniors estiveram desde cedo aguardando a chegada da delegação para recepcioná-los no Rio de Janeiro, mas a equipe optou por deixar o aeroporto pela pista de pouso devido ao atraso no horário de chegada.

Além do atraso no desembarque do clube argentino, houve também a adoção de uma operação especial preparada pela Polícia Federal em apoio à Conmebol, buscando evitar qualquer confusão com um possível torcedor do Fluminense que estivesse presente no local.

No entanto, o clima do local foi pacífico mesmo quando alguns torcedores do Fluminense desembarcaram no Galeão, sendo recepcionados com provocações pelos argentinos que aguardavam pela chegada do Boca Juniors.

Mesmo assim, o clube argentino teve uma recepção diferente em relação à despedida de mais cedo, quando milhares de torcedores estiveram no Centro de Treinamento do Boca Juniors para acompanhar a saída dos jogadores rumo ao aeroporto.

Boca realizará dois treinos no Rio

O Boca Juniors inicia nesta quinta-feira (2) a sua bateria de treinamentos na cidade do Rio de Janeiro dentro do CT Moacyr Barbosa, cedido pelo Vasco à equipe argentina para abrigar os treinamentos até a grande decisão.

De acordo com a divulgação da programação oficial, a equipe de Jorge Almirón realizará dois treinamentos no Rio de Janeiro antes da final, onde teremos a definição principalmente envolvendo as presenças de Benedetto e Valentín Barco como titulares ou reservas.

Boca Juniors x Fluminense será realizado neste sábado (4), a partir das 17h pelo horário de Brasília, com mais de 65 mil torcedores esperados no Maracanã. A definição do título em jogo único terá prorrogação e pênaltis em caso de empate no tempo regulamentar.