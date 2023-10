Fluminense chega para final da Libertadores com preocupações no sistema defensivo

O Fluminense disputará/disputou na última terça-feira (31) o último confronto pelo Brasileirão Série A em duelo diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, antes da grande decisão da Conmebol Libertadores contra o Boca Juniors, sem a presença dos titulares, pois todos seguiram a rotina de treinos no Rio de Janeiro e apenas reservas foram relacionados para o confronto válido pela 31ª rodada do Brasileirão.

No entanto, o que realmente levanta preocupações para Fernando Diniz é o retrospecto negativo nos últimos jogos com os titulares em relação ao sistema defensivo. Antes conhecido como uma equipe sólida defensivamente e bem equilibrada, o Fluminense começou a sofrer mais finalizações e gols.

Menos sólido e mais vazado: Fluminense preocupa antes da final

Nos últimos sete jogos disputados (Cuiabá, Internacional, Botafogo, Corinthians, Red Bull Bragantino, Goiás, Atlético-MG), o Fluminense saiu atrás do placar e conseguiu apenas duas vitórias neste período. A situação preocupa ainda mais no Brasileirão, quando o Fluminense apresentou uma queda considerável nos resultados e agora ocupa apenas a oitava posição, com 45 pontos.

Outra estatística preocupante com os titulares em campo consiste em ao menos um gol sofrido no primeiro tempo nos últimos oito jogos até o duelo contra o Goiás, encerrado com a vitória contra o Goiás por virada por 5 a 3.

No último final de semana, a equipe de Fernando Diniz rompeu esta estatística contra o Atlético-MG, mas foi derrotado por 2 a 0 com dois gols de Paulinho na etapa complementar.

Fluminense registra queda desde a chegada de Fernando Diniz à Seleção

Também chama atenção a queda considerável no desempenho do Fluminense desde quando o técnico Fernando Diniz passou a dividir sua função no clube com o cargo de treinador na Seleção Brasileira, como revelado pelos dados obtidos junto ao Sofascore.

Desde a estreia pela Seleção com a goleada de 5 a 0 diante da Bolívia, o Fluminense ocupa a 19ª posição na tabela do Brasileirão neste período e ficou apenas uma partida sem sofrer gols. São duas vitórias, dois empates e quatro derrotas, com 16 gols sofridos e 33,3% de aproveitamento.

Aproveitamento 33,3% Gols marcados 10 Gols sofridos 16 Finalizações para sofrer gol 4,9 Clean sheets 1/8 Posse de bola (média) 61,2%

Mesmo que tenha mantido o controle da posse de bola (62,2% de média), o tricolor carioca precisou de apenas 4.9 chutes para sofrer um gol nestes últimos oito jogos, confirmando a queda no desempenho defensivo com a equipe titular.

Neste sábado, dia 4 de novembro, Fluminense e Boca Juniors decidem a Conmebol Libertadores 2023 no Maracanã, a partir das 17h, pelo horário de Brasília. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá mais 30 minutos de bola rolando na prorrogação. Caso haja a persistência do empate, decisão por pênaltis definirá o campeão.