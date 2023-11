Newcastle quer entrar na briga pela contratação de Marcos Leonardo

Autor de 21 gols em 42 jogos oficiais em 2023, Marcos Leonardo, vem chamando atenção dentro de campo por suas boas atuações, o que gerou interesses múltiplos na sua contratação, e a equipe santista em conseguir fazer uma venda milionária.

Em um recente cenário de transferências, o goleador de 20 anos, esteve bem perto de fechar com o Lazio, tendo em sequência uma conversa com a Roma. No entanto, não avançou. O clube inglês é o recém interessado, e já iniciou os primeiros contatos, com o Santos e o Staff do jogador, contudo, sem nenhuma proposta de fato oficial. O Peixe segue sonhando com uma grande oferta milionária, e projeta ser questão de tempo para a venda, em torno de 20 a 25 milhões de euros.

Mesmo o Santos recusando a Roma, o time italiano segue tendo Marcos Leonardo como alvo. Além deles, o Frankfurt, da Alemanha, também mira no centroavante após ter pedido Kolo Muani para o PSG.

MARCOS LEONARDO NO SANTOS:

Em meio a uma crise que o peixe vem vivendo, Marcos Leonardo se torna cada vez mais uma concretização, do que uma promessa. Sendo uma grande referência e protagonista para os santistas, é garantia de um bom retorno financeiro.

O camisa 9 alvinegro, centroavante, e autor de 35% dos gols do peixe, começou sua carreira ainda na base santista, e no meio desse ano recebeu propostas para atuar fora do cenário brasileiro, porém a diretoria contribuiu a sua permanência, projetando sua saída apenas em 2024.