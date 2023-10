Marcos Leonardo brilha e Santos vence o Coritiba na Vila Belmiro

Em jogo tenso e cheio de emoções, nesta quinta-feira (26), a equipe do Santos, em confronto direto contra o Coritiba, jogou em casa com o apoio dos seus torcedores e conquistou a vitória por 2 a 1, escapando da zona de rebaixamento.

Mais uma vez, o Santos contou com o apoio incondicional do seu torcedor, que mesmo após a última derrota por 7 a 1, foi ao jogo, cantou, vibrou e abraçou o time desde a chegada na Vila Belmiro.

Gol relâmpago e arbitragem polêmica

Valorizando estar jogando em casa, logo no início, o Santos buscou pressionar seu adversário no campo de ataque e, consequentemente, abriu o placar. Aos 3 minutos de jogo, em cobrança de falta de Lucas Lima, Joaquim desviou de cabeça e colocou o time santista com a vantagem.

No entanto, a felicidade da casa não durou muito tempo. Minutos depois do gol, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães marcou pênalti para o Coritiba após Dodô ter tido um toque de mão dentro da área. O VAR entrou em ação e sugeriu a revisão do lance. Mesmo assim, o juiz manteve sua decisão de campo. Aos 11 minutos, Robson cobrou e deixou tudo igual no marcador.

Aos 38 minutos, Willian Farias, que já tinha cartão amarelo, foi expulso ao cometer uma falta em Lucas Lima, deixando o Coxa com um a menos na partida. Os Meninos da Vila tentaram aproveitar a vantagem numérica e criaram mais oportunidades com Soteldo e Marcos Leonardo, mas o placar se manteve e ambas as equipes foram para o vestiário com o empate no placar.

Golaço anulado e tensão até o fim

Na segunda etapa, o Peixe sabia da importância da vitória e voltou para o jogo com mais um atacante, saindo Kevyson para a entrada de Furch. Procurando o ataque o tempo todo, o Peixe assumiu o controle do jogo e buscou muitas tentativas com cruzamentos na área. Foi então, aos 29 minutos, que o artilheiro Marcos Leonardo recebeu cruzamento de Soteldo e, livre de marcação, testou para o fundo das redes. Para o delírio do torcedor santista: 2 a 1 no placar.

Apenas sete minutos depois do gol, Marcos Leonardo estava inspirado e após receber um passe dentro da grande área, aplicou um chapéu no zagueiro e finalizou com uma bomba de pé esquerdo para marcar um golaço. Mas, para a revolta santista, o VAR anulou o gol por impedimento milimétrico.

Atrás do placar e no final da partida, o Coxa até tentou executar uma certa pressão, mas foi pouco efetivo no ataque. Sua melhor oportunidade veio em cobrança de falta de longe por Bruno Gomes, obrigando João Paulo a fazer grande defesa.

No fim, a estratégia de jogar recuado não favoreceu o Coritiba. O Santos terminou a partida com 23 finalizações contra apenas 3 do Coxa. Com este importante triunfo, o Peixe saiu da zona de rebaixamento, alcançou os 33 pontos e, agora, se posiciona em 16º lugar na tabela. Já o Coritiba, aumenta sua crise e permanece com 20 pontos, na penúltima colocação.

Próximos jogos

Neste domingo (29), o Santos vai a Neo Química Arena para enfrentar seu rival, o Corinthians. Já o Coritiba, viaja para Porto Alegre, onde enfrenta o Internacional, no Beira-Rio.