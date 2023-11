Maracanã registra confusão antes da final entre Boca Juniors e Fluminense

Neste sábado (4), momentos antes do início da decisão da Conmebol Libertadores no Maracanã, os arredores do estádio foram palco de confusões com tumultos, lançamentos de gás lacrimogêneo e prisões executadas pela Polícia Militar.

Uma das confusões de maior impacto ocorreu na Entrada E, destinada para a entrada dos argentinos. O confronto começou após um desentendimento entre torcedores do Boca Juniors da La 12 (principal organizada do Boca) com os torcedores do Fluminense que passavam pelo local.

Policiais atiraram bombas de gás lacrimogêneo contra torcedores argentinos e uma correria foi iniciada nos arredores do Maracanã, inclusive com um homem correndo com uma criança no colo sendo retirada pela segurança.

A Polícia Militar não concedeu um balanço sobre quantas prisões foram executadas, mas a reportagem da VAVEL Brasil testemunhou torcedores do Boca Juniors sendo presos com aplausos de torcedores do Fluminense.

Central do Brasil: Estação de metrô também foi palco de confusão antes da partida

Além disso, houve registro de confusões entre torcedores de ambos os clubes na entrada da estação de metrô da Central do Brasil, região onde torcedores de ambas equipes estarão concentradas para acompanharem a decisão.

As organizadas do Fluminense foram escoltadas pela Polícia Militar do Rio de Janeiro em direção ao Maracanã, da mesma forma que ocorreu com a torcida do Boca Juniors. Desde as primeiras horas da manhã existiu um clima de preocupação das autoridades de segurança com esta partida.

Com isso, a Conmebol não conseguiu evitar cenas de confusão nos arredores do Maracanã mesmo com a insistência de reforçar a segurança no local. A preocupação aumento consideravelmente após as cenas observadas na Praia de Copacabana na última quinta-feira, quando uma enorme confusão interrompeu a Fan Fest.

Boca Juniors e Fluminense definem neste sábado (4) o título da Conmebol Libertadores 2023 no Maracanã. O jogo será iniciado às 17h, pelo horário de Brasília. A definição ocorrerá nos pênaltis caso haja empate no tempo regulamentar e na prorrogação.