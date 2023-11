Diniz esconde escalação titular do Fluminense na véspera da decisão contra o Boca Juniors

Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (3) após o reconhecimento do gramado do Maracanã, Fernando Diniz disse que tomou a decisão "há alguns dias" em relação à equipe titular do Fluminense para a final da Conmebol Libertadores contra o Boca Juniors.

No entanto, o treinador fez questão de esconder a definição e a revelação sobre a utilização de John Kennedy ou Martinelli na equipe titular ocorrerá apenas uma hora antes da decisão neste sábado (4).

"Tem essas possibilidades, talvez outras. Se a dúvida está aí, vou deixar como está. Com o John Kennedy, você ganha mais profundidade, e com um cara no meio, em tese, você ganha mais recurso no meio de campo. A base de minha estratégia é colocar o melhor time para cada jogo e é o que vou fazer amanhã."

Além disso, Diniz foi questionado sobre a parte mental e física da equipe e afirmou que o ideal consiste na harmonia entre os dois fatores, sem preferência em relação à maior importância de um ou outro.

"O futebol é arte ou ciência? Pra mim é mais arte, mas não pode esquecer da ciência e vice-versa. Quando é de maneira artística, fica mais na mente das pessoas, difícil de esquecer. Os times que são treinados há mais tempo costumam ter parte mais mental nos momentos decisivos. A harmonia é o que faz parte do campo mental e tem prevalência."

Além disso, o técnico do Fluminense não escondeu a ansiedade para a decisão diante do Boca Juniors e afirmou que ele passará a ser visto no mundo do futebol de outro modo caso vença a Libertadores, mas ressaltou que o mais importante consiste na confiança construída com o tempo de trabalho.

"Obviamente que o que vai acontecer amanhã sempre modifica o status quo das coisas e como as pessoas te enxergam. O mais importante não é como as pessoas me enxergam, mas como eu me enxergo. Não vou ficar a mercê de a bola entrar amanhã ou não. Vou fazer o meu melhor. Já tenho ansiedade, mas não é isso que vai mudar a minha vida. A capacidade que tivemos de trabalhar todos os dias e um ano e meio juntos."

"Boca é um time muito dedicado e com grande qualidade"

Por fim, Fernando Diniz ressaltou a qualidade do Boca Juniors e prometeu que será um grande jogo diante da equipe argentina na definição da Conmebol Libertadores.

"São duas equipes que chegaram com muito mérito na final. Temos muito respeito pelo Boca que fez muita coisa para chegar à final. É um time que sabe marcar e jogar muito bem. Analisamos muitas partidas do Boca. É um time muito dedicado e com grande qualidade. É um jogo que tem muito equilíbrio e tem tudo para ser um grande jogo amanhã."

Boca Juniors e Fluminense definem a Conmebol Libertadores nesta sexta-feira (4), a partir das 17h, pelo horário de Brasília, no Maracanã.