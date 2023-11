Tombense vence Sampaio Corrêa fora de casa e deixa Z-4 da Série B

Na noite deste sábado (04), a Tombense visitou o Sampaio Corrêa no Estádio Castelão em São Luís, Maranhão. O jogo terminou com a vitória do time visitante por 2 a 1 e foi válido pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Sampaio Corrêa se aproximou da zona de rebaixamento e, em caso de vitória da Chapecoense contra o CRB, o time do Maranhão pode terminar a rodada na 17ª colocação. A Tombense também está em uma situação delicada no campeonato, pois, apesar da vitória, continua perto da zona de rebaixamento, com apenas dois pontos de diferença da Ponte Preta, time que, por enquanto, está fora da zona de rebaixamento.

O jogo

O time da casa começou bem o jogo, tanto que aos 26 minutos, abriu o marcador com um voleio de Ytalo, após boas chegadas no ataque. O time estava bem na partida até que Pará foi expulso. Da mesma maneira que o Sampaio Corrêa, a Tombense também teve boas chegadas ao ataque no primeiro tempo. Aos 43, os visitantes igualaram o placar com Matheus Pizza.

Na etapa complementar, a Tombense conseguiu ser superior ao time da casa e fez valer o fato de ter um jogador a mais. Aos 50 minutos, Marcelinho virou o jogo com um belo gol na entrada da área.

Momento está melhorando

Após a vitória fora de casa, a Tombense conquistou uma sequência de cinco jogos sem perder no campeonato. A sequência invicta fez com que o clube saísse da zona de rebaixamento e tivesse um alívio na tabela. Atualmente, o time está em 14º lugar, com 37 pontos conquistados na tabela.

Caindo na classificação

Atualmente, o Sampaio Corrêa acumula seis jogos sem vencer na série B. Na tabela, o time ocupa o 16º lugar com 36 pontos conquistados, tendo apenas um ponto a mais do que a Ponte Preta, que é o time que abre a zona de rebaixamento.

Próximos compromissos

O Sampaio Corrêa enfrenta o Ituano no Novelli Júnior, que é o 15º colocado. A Tombense recebe a Ponte Preta no Almeidão e pode conquistar um alívio definitivo no campeonato.