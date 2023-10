Tombense vence duelo direto contra Chapecoense e se aproxima de saída do Z-4 da Série B

Na noite desta segunda-feira (30), Chapecoense e Tombense se enfrentaram na Arena Condá em encontro que foi válida pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No apagar das luzes, o Gavião Carcará confirmou o triunfo fora de casa. Marco Antônio marcou para o Verdão, enquanto Fernandão e Matheus Frizzo marcaram para os visitantes.

Com mais três pontos, e 35 no total, os comandados de Moacir Júnior subiram para o 17º lugar e estão a um empate atrelada a uma combinação de resultados para deixar a zona da degola da segundona. Por sua vez, a Chape caiu para a 18ª posição, permanecendo com 33 pontos somados.

Bruno Silva, volante da equipe mineira, estava pendurado e recebeu o cartão amarelo ainda no banco de reservas, portanto está fora do próximo jogo. O Alviverde também tem baixa confirmada para o compromisso seguinte por suspensão, trata-se do atacante Henrique Dourado.

Primeiro tempo, até o fim!

A primeira boa chance criada pelo o Tombense na etapa inicial aconteceu aos 25 minutos. Mahtues Frizzo recebeu na entrada da área e arriscou o chute direto, que explodiu na trave da meta defendida por Airton.

Perto do intervalo, foi a vez da Chape chegar com perigo. O cruzamento vindo do lado direito parou nos pés de Henrique Dourado, que girou o corpo para finalizar. A tentativa do camisa 9 foi para fora, mas passou muito perto do gol adversário.

Nos acréscimos, os visitantes abriram o marcador. Matheus Frizzo foi derrubado na área pelo goleiro rival, instantaneamente o árbitro marcou penalidade máxima a favor dos mineiros. Fernandão foi para a bola e não desperdiçou, 1 a 0 para o Gavião Carcará.

Segundo tempo emocionante

Os catarinenses voltaram do vestiário a todo vapor. Logo no primeiro minuto do tempo final, a Chapecoense chegou ao gol de empate. Marco Antônio foi acionado pelo lado esquerdo do campo, e da intermediária encheu o pé para assinar uma obra de arte na Arena Condá, 1 a 1.

Os donos da casa pressionaram, mas as boas defesas de Felipe Garcia manteve tudo igual. Até que, ao apagar das luzes, o Tombense desferiu seu golpe de misericórdia. Alex Sandro apenas rolou para Matheus Frizzo, que sem perder tempo mandou para o fundo da rede e sacramentou o triunfo mineiro, 2 a 1.

Anote na agenda, torcedor!

A Chapecoense volta a campo na próxima terça-feira (07), às 19h (horário de Brasília) O duelo em questão será longe de casa, em Alagoas, contra o CRB.

Também como visitante, o Tombense visitára o Sampaio Correa no sábado (04). O pontapé inicial está marcado para ser dado às 19h30 (horário de Brasília).