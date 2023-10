Ruim para ambos: Ituano e CRB ficam no empate pela Série B

Em jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, Ituano e CRB não saíram do zero neste sábado (14), no Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, no interior de São Paulo.

Sem gols

O jogo começou com o Ituano sendo mais dominante, perigoso, mas muita dificuldades na finalização. Já o CRB criou pouco, até tentou chegar com o meio-campo, mas sem sucesso.

Aos 38, Felipe Saraiva serviu ao lateral Pacheco, que chegou batendo e viu o goleiro Diogo Silva fazer uma defesa extraordinária, parando o Galo de Itu. Na sequência, o Ituano ainda pressionou, mas não conseguiu marcar, indo para os vestiários zerados.

Nada mudou

A partida recomeçou com o CRB melhor, e buscando chegar com perigo, mas falhava nas finalizações. Já o Ituano teve dificuldade para criar e sair pra ataque. Aos 30, Anselmo Ramon perdeu boa chance para o Galo da Praia, chutando para fora, e depois Léo Pereira finalizou colocado, pela esquerda, e viu a bola passar muito perto do gol do Ituano. Sem mudanças para ambos os lados, a partida encerrou zerada.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o CRB continua em décimo lugar, agora, com 49 pontos. Já o Ituano está em 14° lugar, com 35 pontos, dois à frente da zona do rebaixamento.

Próximos Jogos

No sábado (21), o CRB volta a Maceió para enfrentar o Criciúma, às 17h, no Estádio Rei Pelé. O Ituano joga na segunda-feira (23) contra a Ponte Preta, às 20h, no Moisés Lucarelli, em Campinas.