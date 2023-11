Internacional vence Cruzeiro fora de casa e complica mais ainda situação da Raposa na tabela

Na tarde deste domingo (5), Cruzeiro e Internacional se enfrentaram em Minas Gerais, no Mineirão. O jogo terminou com vitória colorada por 2 a 1, com os gols feitos por Maurício, ex jogador da equipe mineira, no primeiro tempo, e na segunda etapa da partida, Wanderson empurrou a bola para o fundo da rede para ampliar o placar. Ao final do jogo, Bruno Rodrigues diminuiu com um gol de pênalti, mas não foi o suficiente para impedir a vitória do Inter.

O time do técnico Zé Ricardo voltou a decepcionar como mandante e foi vaiado pela própria torcida. Agora, a Raposa depende de um tropeço do Vasco para não entrar no Z-4 nesta rodada.

Vaias como mandante

O Cruzeiro voltou a tropeçar como mandante na temporada. Em 10 jogos disputados no estádio, em 2023, a Raposa venceu apenas um jogo, 3 a 0 em cima do Bahia. O time perdeu cinco vezes e empatou quatro, entre compromissos pela Copa do Brasil e Brasileirão. Durante a partida, os jogadores e o técnico Zé Ricardo foram alvos de vaias da torcida cruzeirense.

Situação das equipes

Com a vitória, o Inter sobe para o 11º lugar, com 42 pontos em 32 jogos disputados. O Cruzeiro segue em 16º lugar, com 37 pontos e pode entrar no Z-4 nesta segunda-feira, se o Vasco derrotar o Botafogo. Vale ressaltar que time mineiro tem um jogo a menos em relação à maioria dos concorrentes.

Próximos jogos

O Inter volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), diante do Fluminense, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 33ª rodada do Brasileirão. O Cruzeiro teve o jogo contra o Vasco adiando para o dia 22 de novembro. Com isso, o time mineiro vai entrar em campo somente no sábado, às 16h, contra o Coritiba, no Couto Pereira, na capital do Paraná, pela 34ª rodada do campeonato.