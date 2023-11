Abel terá reforços importantes para duelo contra o Flamengo

Palmeiras e Flamengo se enfrentarão, na noite desta quarta-feira (08), no Maracanã, em duelo válido pela 33ª rodada do Brasileirão 2023.

Com 59 pontos e firme na luta pelo título brasileiro, a equipe do técnico Abel Ferreira contará com três bons reforços para o duelo diante dos cariocas. Tratam-se dos retornos dos zagueiros Murilo e Gustavo Gómez, além do atacante Rony. Todos voltam à equipe após cumprirem suspensões na vitória palestrina por 1 a 0 sob o Athletico-PR.

Gómez e Murilo foram a dupla de zagueiros titulares da equipe de Abel e são reforços incontestáveis para o clássico nacional. Rony, por sua vez, é considerado o 12° jogador da equipe. O camisa 10 foi titular durante boa parte da temporada, mas, vivendo mal momento, ficou no banco de reservas nas últimas quatro partidas.

O Verdão se representou, na última segunda-feira (06), na Academia de Futebol e encerrará sua preparação para o confronto com o rubro-negro com mais uma atividade nesta terça, a última antes de embarcar rumo ao Rio de Janeiro.

Com os três retornos, Abel deve manter a base da equipe que venceu o Athletico-PR na última rodada e ir a campo com: Weverton; Mayke, Gómez, Luan, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Breno Lopes e Endrick.