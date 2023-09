Palmeiras conta com volta de convocados para receber Goiás no Allianz

Na noite desta sexta-feira (15) às 21h30, no Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Goiás pela 23° rodada do Brasileirão. Ambas as equipes precisam muito da vitória, os donos da casa para tentar diminuir a vantagem de pontos do líder, enquanto os visitantes lutam ferrenhamente para seguir na Série A para 2024.

Momento das equipes

O Palmeiras ocupa a 2ª posição com 41 pontos conquistados (10 a menos que o Botafogo). O Verdão vem de um sequência de 7 partidas sem perder. Atuando em casa contra o Goiás, o Palmeiras não é derrotado há 8 anos, quando perdeu por 1 a 0 no dia 24/05/2015, em partida válida pelo Brasileirão.

O Goiás aparece na 15ª colocação com 25 pontos (4 a mais que o Santos, primeiro na zona de rebaixamento). O Esmeraldino não perde no Brasileirão há 8 rodadas, tendo conquistado 3 vitórias e 5 empates no período.

Abel deve definir no treino de hoje equipe que vai a campo

As certezas que Abel Ferreira tem é que não contará com Dudu (lesionado), tampouco com Murilo (suspenso). Em contrapartida, Piquerez, Richard Ríos e Raphael Veiga já se reapresentaram e possuem boas chances de estarem presente na partida de logo mais. Gustavo Gomez se reapresenta na atividade desta quinta-feira (14) na parte da manhã, no entanto, mesmo tendo pouco tempo de recuperação, o zagueiro deve ser utilizado ao lado de Luan pelo fato de Murilo estar suspenso.

Provável escalação: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez (Naves) e Piquerez (Vanderlan); Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga (Jhon Jhon); Mayke, Artur e Rony.

Goias chega desfalcado, mas Tadeu acredita que equipe pode conquistar um bom resultado

Para a partida, Armando Evangelista não conta com Guilherme Marques, Maguinho e Lucas Halter, todos por suspensão. Para suprir os desfalques, a expectativa é que Bruno Santos ocupe a lateral direita, enquanto Sidimar faça dupla de zaga com Bruno Melo. Avançando ao meio de campo e ataque, Armando faz mistério quanto a escalação de Palacios ou Oyama, além de Matheus Babi ou João Magno.

Provável escalação: Tadeu; Bruno Santos, Sidimar, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Palacios; Allano, João Magno (Matheus Babi) e Allano.

Arbitragem

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF/FIFA)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ /FIFA)

Assistente 2: Alessandro Alvaro Rocha de Matos ( BA)

Árbitro de Vídeo (VAR): Wagner Reway ( PB /FIFA)