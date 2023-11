Marcelo Fernandes se diz responsável por empate do Santos contra Cuiabá: "Assumo a culpa"

Na noite desta segunda-feira (6), em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos empatou com o Cuiabá em 0 a 0 na Vila Belmiro. O Santos está em 14º lugar na tabela com 38 pontos e o Cuiabá se encontra na 12ª posição com 42 pontos.

Após o término da partida, o técnico Marcelo Fernandes concedeu sua entrevista coletiva comentando sobre o empate sem gols neste confronto.

Análise da partida

"Não tivemos uma noite boa, a equipe sabe disso. Pegamos um adversário dificílimo que já conseguiu sete vitórias como visitante. Às vezes o Cuiabá tem mais dificuldade em casa do que fora de casa, porque em casa tem que jogar e fora não propõe o jogo. A gente sabia que eles viriam com uma linha de 5 lá atrás e de 4 na frente. Mas a gente tentou e o mais importante é que somamos um ponto, porque contra o Red Bull nós propomos o jogo e perdemos. Então assim, ganhamos do Flamengo fora, é como se fizesse a troca: empatamos com o Flamengo e ganhamos em casa do Cuiabá. Não foi o que queríamos mas os jogares estão cientes que conquistamos um ponto que valorizamos muito".

Sobre a escalação

"O primeiro tempo não foi aquilo que preparamos, tínhamos Soteldo e Marcos por dentro e o Mendoza aberto na esquerda. A ideia era o Soteldo abrir na direita e também soltar o João Lucas, mas não encaixou. No segundo tempo procuramos fazer dois abertos. Coloquei o Soteldo na esquerda, onde ele ficou estafado, e o Maxi na direita. Tentamos furar a defesa, mas o bloqueio estava muito bem montado. Foi um jogo difícil".

Reconhecimento dos erros

"Sem dúvidas, se as coisas não deram certo hoje a culpa é inteiramente minha, assumo a culpa".

Próximo jogo

O Santos volta a campo na próxima quinta-feira (9), contra o Goiás fora de casa, às 19h.