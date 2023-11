Santos recebe o Cuiabá na tentativa de se distanciar do Z-4

Santos e Cuiabá se enfrentam hoje (06), às 21h, na Vila Belmiro na tentativa de sair de perto da zona de rebaixamento. O jogo é válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá Sávio Pereira Sampaio (FIFA-DF), que será auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa, Alex dos Santos, Douglas Marques das Flores (quarto árbitro).

O Santos está em situação delicada na tabela do campeonato. O time está em 15º lugar, com 37 pontos conquistados, apenas dois a mais do que o Goiás, time que abre o Z-4. O Cuiabá está em situação menos delicada, estando em 12º lugar, com 40 pontos.

Onde assistir

O duelo apenas será transmitido, na televisão, pelo Premiere (pay-per-view) para todo o país.

Como chega o Peixe

No último duelo da equipe, o Santos venceu o Flamengo, de Tite, por 2 a 1, no Maracanã. O jogo acabou com três jogadores lesionados: Gerson e Bruno Henrique (Flamengo) e Lucas Braga (Santos). Os gols foram anotados por Pedro, para o rubro negro, e Gustavo Nonato e Joaquím para o Peixe.

O time comandado por Marcelo Fernandes terá quase sua força máxima, em casa. Ficam fora, apenas o zagueiro João Basso e o lateral-direiro Lucas Braga. Por outro lado, Dodô, Lucas Lima e Marcos Leonardo voltarão à equipe titular.

Com isso, a equipe deve ter em campo: João Paulo; João Lucas, Joaquim, João Basso e Dodô; Tomás Rinón, Rodrigo Fernández (Kevyson), Jean Lucas e Lucas Lima; Soteldo e Marcos Leonardo.

Como chega o Cuiabá

No último jogo dos comandados de António Oliveira venceram o Vasco da Gama, por 2 a 0. Na ocasião, o time recebeu o time carioca em Cuiabá e venceu com gol de Gabriel Pec e Luca Orellano.

O time do centro-oeste terá o desfalque de Raniele, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Lucas Mineiro, que sofreu uma lesão grau um na coxa direita. No time titular deve entrar Fernando Sobral e Filipe Augusto, tendo Denilson como terceiro homem de meio-cempo. O goleiro Walter retorna à equipe após cumprir suspensão automática na partida anterior.

António Oliveira deve escalar Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Filipe Augusto, Fernando Sobral e Denilson; Clayson, Isidro Pitta (Wellington Silva) e Deyverson.