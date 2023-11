Na coletiva de Tite, Bruno Spindel reclama da arbitragem após empate no Fla-Flu

Nesta noite de sábado (11), Flamengo e Fluminense protagonizaram o sétimo Fla-Flu da temporada. Em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão, as equipes ficaram no 1 a 1 com gols de Arrascaeta e Yony Gonzalez. Com o empate, o Mengo perdeu a chance de empatar em números de pontos com o líder Botafogo, mas continua na disputa.

Coletiva de Tite

No começo da coletiva, Bruno Spindel, diretor executivo do clube, roubou a cena para reclamar da arbitragem. Ele não entendeu o motivo da expulsão de Gabigol e disse: “Estou aqui novamente para falar de arbitragem. Eu queria entender da comissão de arbitragem, do VAR e do árbitro o motivo da expulsão do Gabriel. Quem o esgana e agride é o Nino, o Gabriel mantém os braços para baixo e não revida a agressão. A gente queria entender e ouvir o áudio do VAR o motivo dessa expulsão e julgamos completamente errada, pois quem comete a agressão é o Nino.”

Agora sim de volta para o professor Tite, ele foi questionado sobre a queda de rendimento do Flamengo no segundo tempo e respondeu: “No contexto geral do jogo, fizemos um grande primeiro tempo. Talvez ele (Flamengo) pudesse ter feito um placar mais elástico. Em jogos com essa grandeza é natural que o adversário também domine pela qualidade e grandeza que tem. No Fla-Flu de hoje estavam os dois últimos campeões da Libertadores e isso é muito. O Fluminense de um grande trabalho de Diniz em um longo período, vem de uma grande conquista de Libertadores e nós retomamos esse processo de confiança e fazendo um jogo com nível do primeiro tempo. Foi impressionante o Flamengo. No segundo tempo, as modificações e trocas também foram por isso que revitaliza isso. No momento em que pensamos em fazer esses ajustes, tomamos o gol logo em seguida.”

Tite também foi perguntado sobre carências no elenco do time e possíveis reforços para o ano que vem. “Eu não penso em 2024, palavra de honra. 2024 só vai surgir e ser pensado após a validade de 2023 se não a gente vai estar sempre procurando nos jogos e treinamentos. No final eu tenho a condição de te dar uma resposta mais coerente e justa, com mais discernimento. Temos mais cinco jogos”, respondeu o comandante.

Por fim, Cesar Sampaio, que faz parte da comissão técnica comentou sobre a utilização de Filipe Luis e Matheusinho nas laterais. Ele comentou: “Depende do adversário. A nossa estrutura de construção, usando os laterais por dentro, depende muito também do adversário. Das forças e da vulnerabilidade do adversário. Então para este jogo nós entendemos que como tinham dois externos, você coloca um lateral que ultrapassa também, os dois ocuparão o mesmo espaço em termo de amplitude. Uma das forças do Fluminense são os contra-ataques com jogadores de impacto no setor ofensivo pelas laterais do campo, por isso, respeitando o adversário, nós deixamos a construção mais para os jogadores do meio de campo.”