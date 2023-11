Flamengo e Fluminense empatam no Maracanã

Nesta noite de sábado (11), Flamengo e Fluminense protagonizaram mais um Fla-Flu na temporada, mais especificamente, o sétimo. Em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão, as equipes ficaram no 1 a 1 com gols de Arrascaeta e Yony Gonzalez. Com o empate, o Mengo perdeu a chance de empatar em números de pontos com o líder Botafogo, mas continua na disputa. No lado tricolor da cidade é só festa e comemoração após o título inédito da Libertadores.

Mengão na frente

Quem tomou a iniciativa foi o Flamengo no primeiro minuto de jogo. Arrascaeta abriu a jogada na ponta direita com Luiz Araújo que cruzou na área e Cebolinha escorou de cabeça para longe do gol defendido por Fábio. O Fluminense tentava atacar no melhor estilo Fernando Diniz, toque de bola desde o campo de defesa para fugir da pressão que o rubronegro fazia. A primeira parte da etapa inicial foi controlada pelo Flamengo com algumas chances de inaugurar o marcador.

A mais perigosa foi aos 15 minutos com Everton Cebolinha. Marlon saiu jogando errado, Gerson recuperou a posse e tocou para o camisa 11. Ele dominou e de canhota acertou a trave de Fábio, que desviou na bola e cedeu escanteio. Pouco tempo depois, o tricolor carioca teve uma sequência de três finalizações bloqueadas pela defesa flamenguista, uma com Arias, outra com John Kennedy e a última saiu dos pés de Keno.

Mais uma chegada do Mengão, excelente contra-ataque puxado por Gerson que abriu o jogo em Filipe Luís. O lateral chegou na linha de fundo e cruzou para trás achando Luiz Araújo que precisou de duas chances para finalizar. Na primeira a bola ficou na marcação e na segunda, o goleiro Fábio fez a defesa. O ritmo do confronto diminuiu e as equipes se equilibraram dentro das quatro linhas, cada uma no seu estilo.

O Flu com paciência na troca de passes e o rubronegro com muita qualidade no meio de campo, velocidade nas duas pontas e se aproveitando dos erros individuais do adversário. Um fato interessante foi o posicionamento do Marcelo que jogava muito mais como um volante/meia do que de lateral e quem fazia essa função era Martinelli, na qual muitas vezes caía pelo lado esquerdo do campo.

Mais uma boa chegada do Flamengo. Luiz Araújo acionou Arrascaeta dentro da área, o uruguaio girou e cruzou na direção de Pedro. Samuel Xavier tentou afastar e acabou tocando nos pés de Gerson, que estava sozinho na marca do pênalti. Ele ajeitou o corpo e bateu rasteirinho para defesa tranquila de Fábio.

Arrascaeta aos 47 minutos mostrou o porquê dele ser tão querido pela torcida. Boa troca de passes a partir do campo de defesa, Pulgar lançou o camisa 14 que fintou Nino com o corpo, o zagueiro chegou a cair no chão, e chutou no cantinho esquerdo. A bola ainda deu um beijo na trave e entrou, Flamengo mais vivo do que nunca na briga pelo título brasileiro. O tricolor terminou o primeiro tempo com 56% de posse de bola e o Mengão foi mais perigoso com nove finalizações sendo seis na direção do gol. O Flu não finalizou nenhuma vez no gol de Rossi.

Foto: Maga Jr/Gazeta Press/Flamengo

Dupla colombiana resolve para o Flu

No intervalo, o técnico Fernando Diniz promoveu três alterações no time na volta para o segundo tempo. Saíram Marlon, Marcelo e Keno e entraram Yony Gonzalez, Lima e Diogo Barbosa. Com isso, André recuou para a zaga e Yony fez dupla com John Kennedy no ataque. As mudanças surtiram efeito imediato, o Fluzão melhorou a saída de bola e as escapadas pelos lados. Arias fez uma jogada espetacular, passou por dois jogadores e cruzou para trás encontrando Yony Gonzalez. O colombiano recém entrado no duelo chutou de primeira por cima do gol.

E que estrela tem Fernando Diniz. Aos 18 minutos, Martinelli fez um lançamento perfeito para John Arias que de cabeça tocou para o meio na chegada de Yony Gonzalez. Ele se dividiu com Rossi e a bola entrou no fundo do gol. A combinação colombiana funcionou e o tricolor empatou o jogo no Maraca. Flu dominava a partida no segundo tempo e controlava as ações, gol estava maduro e obrigou Tite a mexer no time. Bruno Henrique substituiu Luiz Araújo e Thiago Maia na vaga de Cebolinha.

No entanto, logo após fazer o gol, Yony sentiu a coxa esquerda e pediu substituição. Lelê entrou no lugar do autor do tento do Fluzão. O duelo particular entre os treinadores estava mais interessante do que o jogo em si, Tite colocou Gabigol, Ayrton Lucas e Everton Ribeiro nos lugares de Pedro, Filipe Luís e Arrascaeta. Após o gol, o Mengão conseguiu equilibrar um pouco mais o confronto, mas o Flu continuava superior. Alexsander entrou no lugar de Ganso.

O Nense teve uma grande chance de virar o jogo, John Kennedy recebeu um belo passe de Diogo Barbosa e ficou de frente para o goleiro Rossi. Contudo, ele pegou mal na bola e recuou para o guarda redes argentino. A resposta do rubronegro foi na sequência, Gerson bateu pro gol de dentro da área e Fábio encaixou sem dificuldades. No finalzinho do jogo ainda sobrou um cartão vermelho para cada lado. Nino e Gabigol se desentenderam e foram expulsos pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio.

Foto: Alexandre Durao/Zimel Press/Fluminense

Tabela e sequência

Com a igualdade no marcador, o Mengão estacionou no quinto lugar com 57 pontos e continua com esperança de título. Já o atual campeão da América chegou aos 47 pontos e se mantém na 8ª colocação. Vale destacar que o campeonato terá uma pausa por conta da Data Fifa e só voltará dentro de duas semanas.

Com isso dito, o Flamengo terá um confronto direto contra o Red Bull Bragantino no Maracanã em uma quinta-feira, dia 23, às 21:30 no horário de Brasília. O tricolor carioca terá um duelo contra outro tricolor, o paulista. Fluminense e São Paulo jogarão na quarta-feira (22), também no Maraca, no mesmo horário.