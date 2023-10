Flamengo anuncia a chegada de Tite como novo técnico

O Flamengo anunciou, na noite desta segunda-feira (09), a chegada do técnico Tite. O ex-treinador da Seleção Brasileira terá seu primeiro trabalho em um clube após deixar a Canarinho. Ele chega com os auxiliares Matheus Bachi, Cléber Xavier e César Sampaio, além do preparador físico, Fábio Mahseredjian, e do analista de desempenho, Lucas Oliveira.

Tite chegou para assumir o lugar que era de Jorge Sampaoli. O técnico argentino foi demitido após o vice da Copa do Brasil para o São Paulo. Nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Mengão teve o técnico interino Mário Jorge à frente da equipe.

Confira o anúncio do Flamengo nas redes sociais

Depois de dias de negociações, o clube chegou a um acordo com o treinador, que terá contrato até o fim de 2024 (tempo em que termina o mandato da atual diretoria). O clube anunciou nas redes sociais nesta segunda-feira e desejou sucesso ao treinador vestindo o Manto Sagrado:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que fechou acordo com o técnico Tite para comandar o elenco profissional. O treinador assinou contrato até dezembro de 2024 e inicia o trabalho no Rubro-Negro a partir de amanhã. A comissão técnica do novo comandante contará com os auxiliares Matheus Bachi, Cléber Xavier e César Sampaio, além do preparador físico, Fábio Mahseredjian, e do analista de desempenho, Lucas Oliveira. Desejamos um ótimo trabalho a todos e muito sucesso com o Manto Sagrado!"