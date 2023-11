"Chegamos muito cansados", diz Coudet após derrota do Inter para líder Palmeiras

Na noite deste sábado (11), Palmeiras e Internacional duelaram na Arena Barueri em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o apoio da torcida, o Verdão venceu por 3 a 0. Zé Rafael, Endrick e Rony marcaram os gols da partida.

Com a derrota fora de casa, o Colorado permaneceu em 12º lugar com 43 pontos somados. Após o apito final, Eduardo Coudet, técnico d do Clube do Povo, concedeu entrevista coletiva, onde comentou sobre o tropeço em São Paulo e projetou a reta final do Brasileirão.

Fala, Chaco!

"Sinto que a diferença esteve claramente na efetividade e contundência. No primeiro tempo tivemos chances também, mas eles fizeram uma e nós não fizemos a que tivemos. No segundo tempo, começamos bem, sinto que o segundo gol erramos muito. Obviamente, com o cansaço depois do segundo gol, o jogo terminou. O mais preocupante, além de haver perdido, é que os jogadores estejam bem, que podemos recuperá-los", comentou Coudet.

"Teremos estes dias para preparar, teremos um jogo em casa, muito importante ganhar. É difícil na situação em que nos encontramos, na zona em que nos encontramos, tendo ainda quatro, contando com esse, cinco jogos pela frente, com um grupo que estava fisicamente morto. Foram sete, oito rodadas seguidas, jogando a cada três dias. Enfrentamos um rival que não perdoa. Sinto que tivemos a possibilidade de abrir (placar), e não pudemos converter. Temos que voltar a ganhar", disse o comandante do Inter.

"Seguramente se verá um time diferente, porque a realidade é que vamos ter um tempo e fundamentalmente da parte física, vamos jogar de outra maneira. Para arrumar o time hoje, foi depois do meio-dia, perguntando como estava cada um (...). Chegamos muito cansados contra um rival, onde é uma diferença muito grande que tem na posição na tabela. Para a situação de cabeça, todos estão cansados (...). Não é que vamos mostrar algo diferente, temos que mostrar algo diferente", argumentou o argentino.

De olho na agenda, torcedor!

Por conta da Data FIFA, o Internacional só retornará ao gramados no dia 26 de novembro. O duelo em questão será no Beira-Rio, contra o RB Bragantino. A partir das 18h30 (horário de Brasília), a bola rolará para o embate entre Colorado e Massa Bruta.