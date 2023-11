Internacional terá reta final decisiva e pode decidir campeão do Brasileirão

Que a vida do Internacional não anda fácil, não é novidade para ninguém. Porém, sem grandes riscos de rebaixamento e com chances pouco prováveis de conseguir uma vaga na Libertadores, o time vai enfrentar pedreira nas próximas rodadas. Faltando somente cinco jogos pro fim do Brasileirão, o Colorado enfrentará três dos quatros times do G-4, entre os principais favoritos ao título.

O time de Eduardo Coudet poderá ser fundamental na definição do campeão do principal campeonato do Brasil. A sequência do Inter inicia no sábado (11) diante do Palmeiras. Porém, o Colorado vem de um empate sem gols com o Fluminense e também chegará com algumas baixas, já que volante Bruno Henrique tomou o terceiro cartão amarelo diante dos cariocas e não está à disposição do treinador. Os laterais Renê e Hugo Mallo, lesionados, seguem de fora.

Como anda equipe de Coudet?

Precisando de um milagre, o Inter é 11° colocado com 43 pontos, seis à frente do Cruzeiro, primeiro time do Z-4, e 10 longe do Flamengo que, neste momento, fecha o G-6. No primeiro turno do Brasileirão, Palmeiras e Internacional empataram sem gols, no Beira-Rio.

O anseio dos torcedores pela classificação pode empurrar a equipe para grandes vitórias, mas também ficam dúvidas sobre a sequência, já que a equipe gaúcha encontra-se visivelmente fragilizada e desmotivada. A pergunta que fica no ar é: "como será a dedicação colorada diante dos favoritos e o que farão de diferente?". A única certeza que temos diante disso é que quem entra na chuva é pra se molhar e não pode fazer corpo mole.

Se por acaso o Internacional superar os rivais, atuais protagonistas do Brasileirão, o Grêmio, que tem a estrela Luís Suárez no elenco, seria diretamente beneficiado, já que está vivo na briga pelo título.

Calendário do Internacional:

Palmeiras x Inter - 11/11

Inter x Bragantino - 26/11

Cuiabá x Inter – 29/11

Corinthians x Inter - 02/12

Inter x Botafogo – 06/12