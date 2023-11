Palmeiras vence Internacional e assume liderança provisória do BRasileirão

Na noite deste sábado (11), a equipe do Palmeiras recebeu o Internacional na Arena Barueri, em confronto válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Zé Rafael, Endrick e Rony, o Verdão venceu o Colorado por 3 a 0 e passou assumir a liderança provisória do Brasileirão, com 62 pontos.

Zé Rafael abre o placar para o Verdão no primeiro tempo

A Arena Barueri recebeu um primeiro tempo bem movimentado na noite deste sábado (04). Embalado pelo apoio de seu torcedor, o Palmeiras começou a milhão e teve a sua primeira boa oportunidade com Endrick, que finalizou de fora da área para defesa de Rochet.

O domínio palestrino seguia e, aos 19, o camisa nove acertou a trave colorada e tirou o grito de quase dos palestrinos presentes em Barueri. Depois disso, o Inter passou a criar boas oportunidades e Weverton se tornou crucial com duas grandes intervenções. A primeira em finalizão de Vanderson e a segunda em bom chute de Ener Valencia.

As boas criações palestrinas resultaram em tento marcado por Zé Rafael. Aos 37, o camisa oito aproveitou o desvio de Igor Gomes em cruzamento de Raphael Veiga e estufou as redes coloradas para abrir o placar e fechar a primeira etapa com vantagem alviverde.

Palmeiras liquida e assume a ponta

Sabendo da importância do resultado, o Verdão voltou para a etapa completar sem diminuir seu ritmo e seguiu criando oportunidades. No entanto, a primeira boa chance do segundo tempo foi gaúcha. Aos 11 minutos, Ener Valencia encheu o pé de fora da área e exigiu mais uma boa intervenção do goleiro Weverton.

O alviverde soube responder e aos 13, ampliou a vantagem com Endrick. O camisa nove recebeu boa assistência de Veiga e finalizou de fora da área para aumentar a vantagem palmeirense.

Depois do gol, o Palmeiras passou a controlar a posse de bola, trocar passes e minimizar riscos. Mesmo assim, os comandados de Abel Ferreira ainda conseguiram encontrar mais espaços e soube criar novas chances desperdiçadas com Veiga e Marcos Rocha, até que aos 42 minutos, Vanderlan recebeu no campo de defesa, arrancou pelo lado esquerdo e cruzou para Rony, que completou para o gol e fechou a vitória alviverde por 3 a 0 em Barueri.

Situação na tabela:

Com a vitória conquistada na noite deste sábado (11) diante do Internacional, o Palmeiras assume a liderança provisória do Brasileirão, com 62 pontos. No entanto, o Verdão pode terminar a rodada em terceiro lugar. Isso porquê Botafogo, Red Bull Bragantino e Grêmio ainda jogam na rodada.

Glorioso e Massa Bruta se enfrentam na tarde deste domingo (12), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista em confronto direto pelo título, enquanto o Imortal Tricolor receberá em sua Arena, em Porto Alegre, o Corinthians.

Próximos compromissos:

Após a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Internacional voltam a campo somente após a data Fifa, daqui a duas semenas. O Verdão vai enfrentar o Fortaleza, na Arena Castelão, enquanto o Colorado receberá, no Beira Rio, a equipe do Bragantino. Ambas as partidas acontecerão no próximo dia 26, às 18h30.