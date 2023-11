Técnico novo! Cruzeiro confirma chegada de Paulo Autuori para reta final do Brasileirão

Precisando de resposta urgente paa deixar a zona do rebaixamento, o Cuzeiro demitidiu o técnico Zé Ricardo. Na manhã desta terça-feira (14), a Raposa anunciou a contratação do experiente treinador Paulo Autuori.

O clube estava sem definição no comando técnico da equipe após a demissão de Zé Ricardo, que deixou a equipe na zona de rebaixamento. Havia a expectativa que outro nome fosse contratado, mas o Cruzeiro optou por confiar na sua comissão interna.

Paulo esteve comandando o Atlético Nacional durante o começo do ano. Pelo clube colombiano, Paulo fez 35 jogos, sendo 6 deles pela Libertadores.

Ele se demitiu após perder a final do Torneio Apertura, alegando problemas pessoais. Jornais que cobrem o futebol no país também relataram problemas de relacionamento com os jogadores, o que pode ter culminado na sua saída.

Confira a nota do Cruzeiro:

"Após debates e análises sobre o próximo comandante da equipe, Paulo Autuori atendeu à solicitação da diretoria do Cruzeiro Esporte Clube - SAF para integrar interinamente a comissão técnica da equipe principal.

A comissão também será composta por Fernando Seabra e Vinicius Rovaris, que receberão as diretrizes estratégicas do diretor técnico do Cruzeiro.

O objetivo é que o clube mantenha o seu alinhamento operacional interno e concentre todas as forças e energias para os próximos seis jogos da competição."