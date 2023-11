Após vexame histórico no Feminino, Palmeiras demite Ricardo Belli

No final da tarde desta terça-feira (14), o Palmeiras anunciou a demissão do treinador Ricardo Belli. A saída era iminente após o revés na final da Libertadores e, ainda mais, devido à derrota por 8x0 nas semifinais do Campeonato Paulista, ambas para o rival Corinthians.

Belli vivia sua segunda passagem pelo Verdão. Na primeira, quando veio em 2019 depois da saída repentina da então treinadora Ana Lúcia, ficou até o final de 2021. Já nesta, iniciada em julho de 2022, veio acompanhada das conquistas da Libertadores e do Campeonato Paulista do mesmo ano.

Confira a nota oficial divulgada pelo Palmeiras:

O Palmeiras comunica, nesta terça-feira (14), a saída do técnico Ricardo Belli do comando da equipe feminina.

Em sua segunda passagem pelo clube, iniciada em julho do ano passado, o treinador liderou as Palestrinas na conquista da Conmebol Libertadores (2022) e do Campeonato Paulista (2022). O Palmeiras agradece ao profissional pelos serviços prestados e lhe deseja sucesso no decorrer da carreira.

As Palestrinas não têm mais calendário para este ano, e devem retornar a campo somente em fevereiro de 2024, para a disputa do Campeonato Brasileiro.