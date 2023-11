São Paulo: Confira o vai e vem do Tricolor para 2024

Campeão da Copa do Brasil e sem correr riscos no Campeonato Brasileiro, o São Paulo Futebol Clube já passa a observar e planejar a temporada 2024. Classificado para a Conmebol Libertadores, o Tricolor já iniciou suas primeiras movimentações no mercado da bola para fortalecer a equipe em busca de mais um título da competição mais importante do continente.

Além da Libertadores, os comandados de Dorival Júnior também disputarão a Supercopa do Brasil, o Paulistão, o Brasileirão e a Copa do Brasil, onde defenderá o título de atual campeão. Confira o vai e vem do São Paulo para a próxima temporada:

Reforços confirmados!

ERICK: Até o momento, o São Paulo tem apenas um reforço com contrato assinado. Trata-se do atacante Erick, que assinou pré-contrato com o Tricolor e irá defender a equipe em 2024.

Com 10 gols e quatro assistências em 2023, o jogador de 25 anos foi o destaque do Ceará na temporada. Sem lutar pelo acesso, o Vozão liberou o atacante antes do fim do torneio e o atleta deve ser anunciado pelo clube do Morumbi após o termíno do Brasileirão.

Podem chegar...

LUIZ GUSTAVO: O São Paulo está muito próximo de anunciar a contratação do volante Luiz Gustavo, de 36. Multi-campeão pelo Bayern de Munique, o jogador que representou a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014 estava no Al-Nassr, da Árabia Saudita, e não teve seu contrato renovado.

Luiz Gustavo já esteve no Morumbi para reuniões e visitou, na última semana, o CT da Barra Funda, onde conversou por mais de uma hora com o atacante Lucas Moura, que aprovou a chegada do jogador. O volante deve realizar exames médicos ainda nesta semana para ser anunciado nos próximos dias. Rafinha foi um dos grandes pilares para a negociação.

GONZALO MASTRIANI: Em busca de uma sombra para Calleri, o São Paulo monitora o nome de Mastriani, de 30 anos, destaque do América-MG no Brasileirão. Com gols marcados no torneio, o urugauio agrada a cúpula tricolor. Até o momento, nenhuma proposta oficial foi apresentada.

ZÉ WELISSON: Zé Welisson é outro nome que agrada a diretoria tricolor. O meia do Fortaleza é visto como bom nome para compor o plantel são-paulino. Com 28 anos de idade, Welisson vem se destacando com a camisa do Fortaleza. Até o momento, nenhuma proposta oficial foi apresentada.

Renovaram...

RAFINHA: Capitão da conquista da Copa do Brasil vai permanecer no Tricolor por mais um ano. Aos 38 anos o ala cogitava se aposentar, mas decidiu renovar seu contrato até o fim de 2024, com possibilidade de aposentadoria em julho.

Em 2023, o lateral atuou em 36 partidas, 31 delas como titular. Neste período, Rafinha anotou um gol e deu uma assistência.

CAIO PAULISTA: Destaque são-paulino na lateral-esquerda, Caio Paulista estava emprestado pelo Fluminense ao Tricolor Paulista até o fim de 2023. A diretoria já anunciou oficialmente que irá adquirir o jogador em definitivo.

ALISSON: Alisson assinou uma renovação de contrato com o Tricolor até 2026. O jogador tinha vínculo até o fim de 2024. O jogador se tornou uma das peças fundamentais de Dorival Júnior após a mudança de função. Ele deixou de ser ponta para se tornar segundo volante e cresceu de rendimento.

BERALDO: O zagueiro Lucas Beraldo, de 19 anos, assinou um novo contrato com o São Paulo. O acordo, que antes vencia em junho de 2026, agora vale até agosto de 2028. O jogador é um dos atletas mais valorizados do elenco. Dirigentes dizem que o clube recebeu propostas de 12 milhões de euros por ele na janela de julho que foram recusadas. O novo acordo dá ainda mais poder de negociação ao São Paulo, que admite a possibilidade de vender o atleta em breve.

Pode renovar...

LUCAS: Grande protagonista do São Paulo na temporada 2023, Lucas Moura tem futuro indefinido. O atacante de de 31 anos tem contrato com o Tricolor até o final do ano e é incognita para a próxima temporada.

O título da Copa do Brasil e o projeto do clube para a Conmebol Libertadores podem ser pontos essenciais para a renovação de contrato do camisa sete, que se aproxima a cada dia. O futuro do jogador deve ser definido logo após o final do Brasileirão.

Devem sair:

O São Paulo deve contar com diversas saídas para 2024. Erison, David e Marcos Paulo tem contratos de empréstimos válidos até o final da temporada e não devem ser adquiridos em definitivo. Jhegson Méndez, Raí Ramos e Pato, que receberam poucos minutos com Dorival Júnior também devem deixar a equipe. Além deles, Welington, Beraldo e Pablo Maia podem deixar o Tricolor em caso de boas propostas, assim como Luciano, que recebeu boas sondagens da Árabia Saudita, conforme informado em primeira mão pelo repórter Pedro Cunha, da VAVEL Brasil.

Planejando 2024, o São Paulo volta aos gramados neste domingo (12), em que terá um difícil confronto contra o seu rival Santos, novamente na Vila Belmiro, às 18h30. O confronto é válido pela 34ª rodada do Brasileirão 2023.