Guarani e Criciúma ficam no empate em duelo pela parte de cima da tabela da Série B

Na noite desta terça-feira (14), Guarani e Criciúma se enfrentaram no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em embate válido pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda na etapa inicial, Arilson abriu o placar para o Tigre. Entretanto, no tempo complementar, Derek diminuiu e deixou tudo igual.

Com o empate, a equipe comandada por Umberto Louzer caiu para 9ª posição, com 57 pontos na soma e com poucas chances de acesso. Além disso, o Alviverde não vence há seis partidas. Pelo outro lado, o elenco treinado por Cláudio Tencati permanece na vice-liderança, tendo conquistado 61 pontos. A igualde no placar do duelo entre Guarani e Criciúma, confirmou o Vitória como campeão da segunda divisão.

Ambos os técnicos, tem desfalques confirmados para o próximo jogo por suspensão pelo terceiro cartão amarelo. No Bugre, Mayke e Bruninho estão fora. Por sua vez, o Tricolor Catarinense não contará com Jonathan.

Primeiro tempo

Logo aos 14 minutos, o Tigre abriu o marcador. Na cobrança de escanteio pelo lado direito, Felipe Matheus cruzou na medida para Arilson, que de perna direita apenas desviou, 1 a 0 para o Criciúma.

Ainda na primeira parte, o Guarani tratou de correr atrás do tento de empate, porém as chances criadas pelos paulistas, não se transformaram em bola na rede. A melhor oportunidade criada pelos donos da casa, aconteceu aos 43 minutos, com a finalização de Wenderson, da intermediária, que levou perigo a meta defendida por Gustavo.

Segundo tempo

Na etapa final, o Bugre foi firme na busca pelo gol que deixaria tudo igual. Enfim, aos 29, o clube campinense achou espaço na defesa adversária. Após troca de passes próximo área do rival, a bola caiu nos pés de Derik, que sem perder tempo, dominou e chutou para descontar a favor do alviverde, 1 a 1.

Pouco tempo depois, com 35 minutos, o Tricolor teve uma falta a ser cobrada pelo lado direito. Felipe Matheus arriscou direto, a tentativa tinha endereço, e chegou a bater na rede, porém, pelo lado de fora.

Anote na agenda, torcedor!

O Guarani volta a campo no domingo (19). A partida em questão será fora de casa, contra o ABC. A bola rolará a partir das 15h45 (horário de Brasília). Na luta pela volta a elite do futebol brasileiro, o Criciúma recebe o Botafogo-SP no sábado (18), às 17h.