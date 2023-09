Juventude bate Criciúma em casa e permanece no G-4 da Série B

Na tarde deste sábado (30), Juventude e Criciúma mediram forças no Estádio Alfredo Jaconi, em duelo válido pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa venceram pelo placar mínimo com gol de Alan Ruschel.

Com o triunfo conquistado em casa, o elenco treinado por Thiago Carpini está em 4º lugar com 53 pontos somados. O Tigre é o 6º colocado, tendo 48 pontos na conta. Além disso, o Tricolor Catarinense acumula oito partidas sem ganhar longe de seu estádio.

O voltante Jean Irmer é desfalque certo para o próximo duelo do alviverde gaúcho, o atleta estava pendurado e recebeu o cartão amare. Portanto, Irmer ficará de fora do compromisso conta o Tombense, pois cumprirá suspensão.

O Criciúma terá o mesmo problema, Neilton e o técnico Claúdio Tencati receberam o terceiro amarelo e ficarão de fora do embate contra o Vitória.

Primeiro tempo, poucas chances

Antes do primeiro minuto de jogo estar completo, o Alviverde Gaúcho balançou as redes. Na descida pelo lado direito do campo de ataque, Jadson rolou para Gabriel Taliari que só desviou para abrir o marcador. Entretanto, após revisão no VAR o tento do Verdão foi anulado por posição irregular de Tite, que não tocou na bola, mas participou da jogada.

Aos 31, foi hora do Tigre apresentar suas credenciais. O cruzamento vindo do lado esquerdo parou na boa cabeçada de Marquinhos Gabriel. Porém, a tentativa do camisa 10 faltou com a pontaria e acertou a rede pelo lado de fora.

Após a chegada dos visitantes, o duelo ficou morno, sem qualquer boa ação ofensiva de ambos os lados. O tempo foi passando até o apito do juiz que decretou o fim da etapa inicial.

Segundo tempo, placar aberto

Aos 7 minutos da etapa final, Alan Ruschel colocou o Juve a frente do marcador. O capitão da equipe foi acionado após bom cruzamento vindo do flanco esquerdo, de cabeça o camisa 28 estufou a rede, 1 a 0 para os donos da casa.

Após o gol, o Juventude foi pressionado, Thiago Couto, goleiro do Verdão, teve de redobrar a atenção na meta do Jaconero para que o placar continuasse favorável para o clube gaúcho.

Aos 39 o Tricolor Catarinense teve a chance de empatar a partida. A inversão de jogo do lado direito, sobrou nos pés de Hélder, que livre de marcação fez a finalização. No entanto, a chance parou na boa defesa do arqueiro juventudista.

Anote na agenda, torcedor!

O Juventude volta a campo no próximo sábado (07), às 15h30 (horário de Brasília), os comandados de Thiago Carpini enfrentarão o Tombense, fora de casa.

Em contrapartida, o Criciúma recebe o Vitória, líder do campeonato. O duelo entre Tigre e Leão da Barra acontecerá no próximo domingo (08), às 18h (horário de Brasília). Ambos os compromissos são válidos pela 31ª rodada da Série B.