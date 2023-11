Londrina e Guarani ficam no empate e se complicam na Série B

Londrina e Guarani se enfrentaram na noite desta sexta-feira (03), com o Estádio do Café sendo o palco do duelo, válido pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao fim dos 90 minutos, nenhuma das duas equipes conseguiu obter a vitória.

Na vice-lanterna, com 28 pontos na conta, os donos da casa continuam na zona de rebaixamento e podem ter o descenso para a terceira divisão decretado ainda neste final de semana. Com o resultado fora de casa, o time campinense caiu para a 8ª posição, somando 56 pontos, além de acumular cinco partidas sem vencer.

Alan Santos, zagueiro da equipe bugrina, foi expulso nos acréscimos do segundo tempo. Portanto, Umberto Louzer não poderá contar com o camisa 12 no próximo duelo da equipe do interior paulista. Pelo lado alviceleste, na etapa final, Paulinho Moccelin teve de ir mais cedo para o chuveiro, sendo assim, é desfalque confirmado para a partida seguinte dos donos da casa.

Primeiro tempo, a bandeira subiu!

Com 12 minutos, o Guarani apresentou suas credenciais. Matheus Bueno chutou do meio da rua com velocidade, e a bola passou perto do gol adversário antes de sair pela linha de fundo.

Em seguida, aos 14 minutos, o Londrina tirou o zero do placar com Paulinho Moccelin. Entretanto, a jogada que originou o tento da equipe paranaense foi anulada devido à posição irregular de Moccelin.

Segundo tempo, cartões à vista

Aos 30 segundos da última metade de jogo, Arial desceu pelo lado esquerdo e tocou para Iago, que arriscou o chute de primeira em direção à meta defendida por Douglas Borges. A tentativa bateu na rede pelo lado de fora e saiu para tiro de meta.

Quando o cronômetro apontou o minuto 30, Mayk mandou da intermediária, a bola tinha endereço e viajou alto antes de parar nas mãos de Neneca, que foi surpreendido pela finalização.

Na altura dos 33 minutos, Paulinho Moccelin cometeu falta em Bruno José. Inicialmente, o árbitro apenas mostrou o cartão amarelo para o atacante do Londrina. Porém, após revisão no VAR, o juiz reverteu a decisão de campo e expulsou o camisa 7 do Tubarão.

Próximo do apito final, nos acréscimos, foi a vez do Guarani ficar com um jogador a menos. Alan Santos deu uma entrada mais dura em Marcos Pedro e tomou o segundo amarelo, tendo que ir mais cedo para o chuveiro.

Marque na agenda, torcedor!

O Londrina voltará a campo na próxima sexta-feira (10). O duelo em questão será contra o Vila Nova, e a bola começará a rolar a partir das 19h (horário de Brasília) no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

Na terça-feira (14), às 19h, o Guarani receberá o Criciúma. O embate entre Bugre e Tigre acontecerá no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, a casa do Alviverde.