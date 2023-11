Em estreia de Paulo Autuori, Cruzeiro supera Fortaleza no Castelão

O Cruzeiro visitou o Fortaleza no Castelão e visava apenas a vitória, para que pudesse se garantir fora da zona de rebaixamento. E foi isso que conseguiu. Bruno Rodrigues fez o único gol da partida deste sábado (18), em duelo atrasado da 30ª rodada, que marcou a estreia de Paulo Autuori o comando da Raposa.

Ao rolar da bola, vimos dois times determinados. O Fortaleza ainda abriu o placar, mas o gol foi logo anulado por impedimento. Os dois times tentaram bastante, mas não acharam o gol na primeira etapa.

A sensação ao intervalo do jogo é que a partida finalizaria em empate, tamanho o equilíbrio entre as duas equipes.

Ao retornar para a segunda etapa, ficou claro que o Cruzeiro se fazia superior no confronto pela força de vontade e superioridade técnica em relação ao rival. Isso se traduziu no gol marcado por Bruno Rodrigues, que veio em jogada de muita velocidade no ataque do time mineiro.

Para a reta final da partida, o Fortaleza tentou se lançar ao ataque, mas a falta de concentração e as tomadas errôneas de decisão acabaram custando a reação do time.

Sequência

Com o triunfo, o Cruzeiro chegou aos 40 pontos, ultrapassando o Bahia, que no momento tem 38, e subiu para 16º. Já o Fortaleza tem 43 e está no 13º lugar.

O Fortaleza cumpre outra rodada atrasada na quinta-feira (23) diante do vice-líder Botafogo, no Castelão, às 19h. Um dia antes, o Cruzeiro recebe o Vasco às 19h.