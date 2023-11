Juventude empata com Ponte Preta e coloca acesso em risco

O Juventude recebeu a Ponte Preta em jogo que valia para os dois lados na penúltima rodada da Série B 2023, neste sábado (18), no estádio Alfredo Jaconi. O objetivo, porém, não foi alcançado por nenhuma das equipes, já que o jogo encerrou no 0 a 0.

O Juventude poderia selar a vaga para a Série A caso vencesse, enquanto a Ponte Preta buscava a permanência na Série B.

Em campo, o duelo equilibrado e de pouca confusão. Dois times dispostos a jogar futebol e tentar seu melhor para garantir o resultado. As torcidas também fizeram a sua parte, vibrando bastante e dando energias positivas aos dois times, contribuindo ao espetáculo.

Calculadora na mão

Apesar do empate não selar o acesso, o Juventude ainda depende apenas de si mesmo para garantir a vaga na Série A. O Jaconero entra na rodada final na terceira colocação, com 62 pontos, um acima do Atlético-GO, quinto colocado.

Caso empate ou perca, fica dependendo de tropeços de Sport, Mirassol, Novorizontino, Atlético-GO, Vila Nova e, eventualmente, do Guarani para não ter seu acesso impedido.

Já a Ponte Preta está em 15º, com 39 pontos, mas pode terminar a rodada do Z-4 em caso de vitórias do Tombense (sobre o CRB) e do Sampaio Corrêa (diante do Avaí).

A rodada final está marcada para o sábado (25), às 17h. O Juventude visita o Ceará, enquanto a Ponte Preta recebe o CRB.