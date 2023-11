Sampaio Corrêa goleia Avaí e termina penúltima rodada da Série B fora do Z-4

Na noite desta segunda-feira (20), Sampaio Corrêa e Avaí se enfrentaram no Castelão, em São Luís, em duelo válido pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Bolívia Querida goleou o Leão da Ilha por 4 a 0. Ytalo, duas vezes, Neto Paraiba e Patrick Allan marcaram os gols que confirmou a vitória dos donos da casa.

Com o triunfo conquistado, os comandados de Dejair Ferreira saltaram para a 15ª posição, com 39 pontos somados. Além disso, o Tubarão deixou a zona da degola e colocou fim ao jejum de sete partidas sem vitória. Pelo outro lado, a equipe Alviceleste, treinada por Eduardo Barroca, estaciona no 13º lugar com 43 pontos na conta.

Rafael Janssen estava pendurado e na etapa inicial foi amarelado. Portanto, o zagueiro do Sampaio Correa é desfalque confirmado para o próximo compromisso do Tricolor, pois terá de cumprir suspensão. Pelo lado do clube catarinense, Jonathan Costa foi expulso nos minutos iniciais e é baixa certa embate contra o Ituano.

Primeiro Tempo

Logo aos cinco minutos de jogo, Jonathan Costa soltou o braço no rosto de Netto Paraíba. Após revisão no VAR, o árbitro mostrou o vermelho direto para o zagueiro, que teve de ir mais cedo para o chuveiro.

Quando o cronometro apontou pouco mais de 21 minutos, o Sampaio Corrêa abriu o marcador. Ytalo foi acionado na área, arriscou a finalização de cabeça, defendida pelo goleiro, no rebote, o camisa 23 e artilheiro da equipe na temporada, encheu o pé e mandou para o fundo da rede, 1 a 0.

Aos 33, a Bolívia Querida ampliou. No bate e rebate dentro da área rival, Ytalo conseguiu tocar para Netto Paraíba, que viu espaço na marcação para finalizar de perna direita e colocar o 2 a 0 no placar.

Ainda sobrou tempo para o Tubarão ficar confortável ainda na etapa inicial. Nos acréscimos, Vitinho recebeu bom cruzamento e de cabeça fez o passe futuro para Ytalo, que apenas desviou e fez com a bola morresse no fundo do gol, 3 a 0.

Segundo tempo

Superior ao longo da última metade de jogo, o Sampaio Correa pressionou em busca de outro gol para fechar o caixão. Aos 26 minutos, enfim o clube maranhense chegou ao tento que confirmou a vitória.

Patrick Allan, partiu em velocidade pelo flanco direito, invadiu a área e de perna esquerda arriscou o chute, a bola beijou a trave antes de morrer no fundo da rede, 4 a 0 e triunfo assegurado.

Anote na agenda, torcedor!

De olho na permanência na Série B, o Sampaio Correa medirá forças fora de casa contra o Sport pela última rodada da competição nacional, que terá todos os jogos no mesmo dia e horário, às 17h (horário de Brasília) do sábado (25). Por sua vez, o Avaí recebe o Ituano no Estádio da Ressacada.