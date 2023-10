ABC empata com o Avaí e está rebaixado para a Série C

Nesta quinta-feira (26), ABC e Avaí se enfrentaram em jogo válido pela 34° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no Frasqueirão, casa do ABC.

ABC e Avaí empataram nesta quinta-feira pelo placar de 1 a 1. Os gols da partida foram feitos por Wellinton, para os mandantes e por Waguininho, para o Leão da Ilha. Com o empate, o Alvinegro de Natal está rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

A equipe foi a lanterna do campeonato desde a terceira colocada e com a partida de hoje chegou aos 21 pontos. Faltando apenas quatro rodadas, o time de guerreiros não consegue mais alcançar a Ponte Preta, primeiro time fora do Z-4, que está com 34 pontos.

Primeiro Tempo

O primeiro tempo foi totalmente controlado pelo Avaí. Logo aos 4 minutos, Jean Lucas arriscou um chute rasteiro e obrigou o goleiro Michael a trabalhar. Aos 20, Felipe Bastos chutou de muito longe, mas viu a bola explodir na trave. Com o jogo controlado, o gol dos visitantes era uma questão de tempo.

Quando no final da primeira etapa, Waguininho recebeu com muita liberdade na frente da área e acertou uma bola colocada para abrir o placar. O Avaí ainda teve mais uma chance antes do final, mas parou em Michael de novo.

Segundo Tempo

Precisando virar o jogo, o ABC foi para cima na segunda etapa. Porém que assustou primeiro foi o Leão da Ilha, novamente com Felipe Bastos. Dessa vez o meia bateu falta que passou perto do gol. Depois, a partida foi controlada pelo Alvinegro de Natal. As mudanças de Argel Fuchs funcionaram e equipe foi para cima. Mesmo com a pressão o ABC acabou parando em uma noite, muito, inspirada de Igor Bohn. Primeiro o goleiro trabalhou evitando o gol de Fábio Lima, depois evitando o de Anderson Cordeiro no rebote de um chute na trave de Gedenilson. O empate saiu aos 40 minutos, Wellinton recebeu a bola dentro da área e acertou um chute rasteiro preciso para igualar o marcador. No final, o Avaí acertou mais uma vez a a trave com Andrey.

Tabela e próximos jogos

Com o empate o ABC está rebaixado para a Série C. O time somou apenas 21 pontos em 34 jogos. Na próxima rodada o time vai até Santa Catarina enfrentar o Criciúma, apenas no dia 7 de novembro . Já o Avaí chegou a 39 pontos e se encontra na 13° colocação. Na próxima rodada o time enfrenta a Ponte Preta, em Campinas, no dia 4 de novembro.