CRB vence Tombense pela Série B no último duelo em casa do ano

Na noite deste sábado (19), CRB e Tombense mediram forças no Estádio Rei Pelé em encontro válido pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Galo venceu por 2 a 0. Anselmo Ramon e Bruno Silva balançaram as redes para os donos da casa.

Com o triunfo confirmado, os comandados de Daniel Paulista saltaram para a 9ª posição, com 57 pontos na conta. Vale ressaltar que a equipe alvirrubra não tem mais chances de conquistar o acesso para a primeira divisão. Pelo outro lado, o Tombense vive situação difícil.

O elenco treinado por Moacir Júnior permaneceu em 16º lugar, tendo somado 37 pontos. Mesmo fora da zona da degola, o clube mineiro corre o risco de ser rebaixado.

Autor do primeiro gol da partida, o atacante Anselmo Ramon estava pendurado e na primeira etapa foi amarelado. Portanto, é baixa confirmada para o último compromisso do CRB em 2023.

O Tombense também sofrerá com desfalques POR suspensão automática no próximo duelo, crucial para a manutenção da equipe na segundona. Os zagueiros Augusto e Wesley, além do lateral-esquerdo Guilherme Santos, são os atletas que ficarão de fora do jogo contra a Ponte Preta.

CRB mata o jogo no segundo tempo

O CRB foi superior no decorrer da etapa inicial. Os donos da casa criaram boas chances para abrir o marcador ainda na primeira metade do duelo. A melhor oportunidade aconteceu aos 43 minutos, quando Anselmo Ramon recebeu bom passe próximo da meia-lua, o camisa 9 invadiu a área adversária e arriscou a finalização, que bateu na trave.

Logo aos 14 minutos, Anselmo Ramon tirou o zero do placar. Após ser acionado na intermediária, o atacante buscou espaço na defesa rival e mandou de perna direita para o fundo da rede, 1 a 0 a favor do Galo.

Aos 28, o torcedor alvirrubro comemorou mais vez. Na jogada pelo flanco esquerdo, Léo Pereira cruzou para Bruno Silva, que teve tempo de dominar a bola para ampliar e fechar o caixão, 2 a 0.

De olho no calendário, torcedor!

Apenas com a missão de cumprir tabela, o CRB visitará a Ponte Preta no sábado (25), às 17h (horário de Brasília). Para se manter na Série B, o Tombense receberá o Mirassol no mesmo dia e horário. Vale ressaltar que todas as partidas da última rodada, iniciarão ao mesmo tempo.