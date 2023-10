Sampaio Corrêa e Novorizontino empatam no Castelão

Com gols na etapa final, Sampaio Corrêa e Novorizontino empataram por 1 a 1, na tarde deste sábado (7), pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio Castelão, em São Luís. Neto Paraíba abriu o placar para a Bolívia Querida. Douglas Baggio garantiu a igualdade já no fim, para o Tigre.

Tudo zerado

O jogo começou eletrizante no Castelão, com o Sampaio Corrêa e Novorizontino trocando passes, e atacando bastante um ao outro. No primeiro minuto, Jordi repõe rapidamente e aciona Rodolfo, que arranca pela esquerda, mas chuta para fora. Em resposta, a Bolíva Querida, chegou com Robinho arrisca o chute de fora da área e Jordi, meio atrapalhado, manda pela linha de fundo. Na reta final, o ritmo caiu bastante, ambas equipes não conseguiram criar mais nada indo zerados para os vestiários.

Equipes marcam

A partida recomeça eletrizante, com ambas equipes sedentas por gols. Logo aos dois, Neto Paraíba arriscou de longe e a bola quicou na frente de Jordi, e entrou, abrindo o marcador para Bolívia Querida. Em desvantagem, Eduardo Baptista mexeu na equipe e o Tigre melhorou bastante. Aos 44, Douglas Baggio fez ótima jogada individual e bateu forte, a bola desviou no meio do caminho e entrou no cantinho de Luiz Daniel, empatando a partida, por 1 a 1.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Sampaio Corrêa vai a 35 pontos e agora é o 14º colocado. Já o Novorizontino vai a 52 pontos e não consegue voltar ao G-4, terminando a rodada na sexta colocação.

Próximos Jogos

Pela 32ª rodada da Série B, as duas equipes voltam a campo no próximo sábado (14), o Novorizontino recebe o Tombense, às 17h, no estádio Jorjão, em Novo Horizonte. Enquanto o Sampaio Corrêa visita o Ceará, às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza.