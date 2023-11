Com lesão de Vinícius Júnior, Brasil terá mudanças na escalação diante da Argentina

Na última quinta-feira (16), o Brasil foi derrotado por 2 a 1 pela Colômbia e para piorar, Fernando Diniz teve seu principal jogador saindo lesionado de campo. Vinícius Júnior teve constatada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

A lesão é complexa e o atacante só deve voltar aos gramados em 2024, já que o prazo de recuperação é de dois meses e meio. O craque da seleção sentiu dores ainda no primeiro tempo e iniciou um tratamento de gelo no banco de reservas. Vini teve uma lesão parecida em agosto na coxa direita, mas agora a situação é mais grave e com isso está de fora do jogo contra a Argentina nesta terça-feira (21), às 21h, no Maracanã.

No último confronto Vinícius Júnior deu uma assistência para o gol de Gabriel Martinelli. Mas após se lesionar, foi João Pedro do Brighton, da Inglaterra, que entrou no lugar do camisa sete.

O favorito para ocupar a vaga no ataque brasileiro é Gabriel Jesus que ficou de fora da primeira partida por ter ficado na Granja Comary para tratar de uma lesão, mas já está apto para jogar. Mas Diniz tem várias peças para utilizar em seu plantel, caso o atacante não esteja 100%.

O próprio João Pedro é uma boa opção para comandar o setor ofensivo, mesmo não corresponde em campo no último jogo, tem muito potencial para mostrar e daria uma boa movimentação sem posição fixa.

O treinador também tem o jovem Endrick. O jogador de 17 anos vem jogando bem pelo Palmeiras, foi elogiado por Diniz nos treinamentos e atuou 10 minutos contra a Colômbia. Sendo uma peça veloz e criativa no ataque do Brasil que pode contar com Rodrygo e Martinelli nas pontas.

Além deles, tem o Paulinho que possui uma grande explosão, força física e bom posicionamento, ele também pode atuar em várias posições sem ter uma fixa.

E por último, mesmo sendo convocado como lateral direito, Pepê saiu do Brasil como um grande ponta de velocidade e habilidade. Podendo ser mais uma opção no setor ofensivo para Fernando Diniz. Mas com todas essas peças, o mais provável é que o treinador comece o confronto com Gabriel Jesus entre os titulares.