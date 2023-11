A maior rivalidade entre seleções, Brasil e Argentina se enfrentam no Maracanã

Na noite desta terça-feira, o Brasil recebe a Argentina no estádio do Maracanã, às 21h30 (de Brasília), em duelo válido pela sexta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. As seleções vivem momentos tanto quanto diferentes, o Brasil busca recuperação após sequência de resultados negativos. Apesar de ter sido derrotada pelo Uruguai, por 2 a 0 na última rodada, a seleção comandada por Scaloni é líder isolada da competição, com 12 pontos.

O clássico entre Brasil e Argentina é considerado o maior do continente, até mesmo um dos maiores do mundo. Na história, as seleções já tiveram embates muito importantes e que decidiram alguns títulos. As equipes se enfrentaram 108 vezes em toda história, sendo que os canarinhos levam a melhor no retrospecto com 43 vitórias, enquanto a Albiceleste detém 39 triunfos e juntos somam 26 empates.

Em busca da recuperação

Vindo de uma fase ruim, o Brasil vem de uma sequência de três partidas sem vencer, incluindo derrotas para Uruguai e Colômbia. Fernando Diniz desde que assumiu, tem cinco jogos, duas vitórias, um empate e duas derrotas, aproveitamento péssimo para a seleção que mais venceu copas na história. Hoje, a Canarinho ocupa o quinto lugar na tabela, com apenas sete pontos somados.

Pensando em melhorar o rendimento da equipe, o treinador pode mudar e reforçar o meio campo para o clássico, já que foi ponto muito criticado na derrota por 2 a 0 contra os colombianos. O escolhido da vez pode ser Joelinton, destaque na Premier League pode ganhar uma vaga na “meiuca”.

Para o confronto, o treinador terá alguns desfalques. Vini Jr. que teve lesão muscular na coxa no último jogo, Neymar lesionado, e Ederson que foi cortado após trauma no pé esquerdo. Nomes como Carlos Augusto e Gabriel Jesus podem aparecer entre os titulares.

Provável escalação

Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; André e Bruno Guimarães; Raphinha, Gabriel Jesus, Rodrygo e Gabriel Martinelli.

Hermanos querem a vitória

Os atuais campeões do mundo vivem um momento melhor. Os Argentinos vem de uma derrota por 2 a 0 para o Uruguai, mas isso não abaixou a moral, já que são os líderes da competição, com 12 pontos, dois a mais que o vice-líder Uruguai. Nos cinco jogos disputados, os Hermanos venceram quatro deles, com um aproveitamento de 80%.

Sem muitas pistas nos últimos dias, a imprensa argentina apontou algumas alterações que podem ser feitas para o confronto, mas ainda nada confirmado. Di María pode entrar no lugar de Nicolás Gonzalez, e Lautaro Martínez na vaga de Julian Alvarez. Scaloni ainda não divulgou, porém já disse ter tomado a decisão.

Provável escalação

Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Mac Allister e Enzo Fernández; Lionel Messi, Nicolás González e Julián Álvarez.

No Maraca quem manda é o Brasil

O lendário estádio do Maracanã já recebeu 12 jogos entre Brasil e Argentina. Os Canarinhos levam a melhor, com sete vitórias, dois empates e três derrotas. Inclusive, no estádio, a seleção já aplicou uma goleada em cima dos Hermanos por 5 a 1, em 1960, pela Taça do Atlântico.

Arbitragem

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Árbitros assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

Quarto árbitro: Felipe Gonzalez (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)