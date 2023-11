Aposta de Fernando Diniz, formação com dois meio-campistas ainda não deu certo

Na noite desta terça-feira (21), o Brasil enfrentará a Argentina no Maracanã, no Rio de Janeiro. Para a partida, ao que tudo indica, o treinador Fernando Diniz irá manter o esquema tático utilizado nas partidas em que Neymar não está disponível para o duelo.

Desde a lesão do camisa 10, o Fernando Diniz começou a utilizar um esquema tático com dois meio-campistas e quatro atacantes, sendo dois pontas e dois jogando mais centralizados. Já foram dois jogos com o jogador não estando 100% disponível, duas derrotas.

O jogo da lesão

No dia 17 de outubro, o Brasil visitou o Uruguai e, aos 49 do primeiro tempo, o atacante Neymar, que até aquele momento jogava como um meio-campista mais avançado, rompeu o LCA (Ligamento Cruzado Anterior) e deu lugar ao atacante Richarlison.

Neste momento, o Fernando Diniz começou a utilizar o 4-2-4 como seu esquema tático. Já nos primeiros instantes, percebeu-se que os jogadores estavam longe um dos outros e o time passou a ser pouco efetivo e pouco criativo.

Outro jogo ruim

Na última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil enfrentou a Colômbia e entrou em campo com: Alisson; Emerson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Renan Lodi; Bruno Guimarães, André; Raphinha, Rodrygo, Vinicius Júnior, Gabriel Martinelli.

A seleção brasileira até chegou a abrir o placar aos quatro minutos do primeiro tempo, mas não foi suficiente para garantir os três pontos. O Brasil chegou a abaixar às linhas e, mais uma vez, não conseguiu ser efetivo.

Após o término da partida, Fernando Diniz comentou a atuação da equipe: “A gente não jogou em bloco baixo em nenhum momento. Poderíamos ter feito o segundo, o terceiro e não fizemos. Em alguns momentos, a gente teve que baixar o bloco, porque a Colômbia foi colocando jogadores de frente e precisava marcar ao menos o gol de empate. A gente tinha que ter baixado de uma maneira mais efetiva e evitar os cruzamentos. Marcar melhor em linha baixa para evitar os cruzamentos e os gols que a gente sofreu”.

Situação na competição

Atualmente o Brasil é o quinto colocado, com sete pontos. São cinco pontos atrás da Argentina, que é líder da competição.