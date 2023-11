Fernando Diniz está pronto para a Seleção Brasileira?

O técnico mais badalado da famosa nova geração brasileira sem dúvidas é Fernando Diniz. Desde que surgiu no Audax-SP em 2016 com seu jogo posicional, toque de bola e muita pressão no adversário seu nome era cotado para um dia assumir a Seleção Brasileira. O tempo passou, Diniz passou por vários clubes brasileiros e, em 2023, foi contratado como ''quebra-galho" oficial da seleção até a chegada de Carlo Ancelloti.

A sombra do passado

Para início de análise do trabalho de Fernando Diniz, é preciso primeiro falar de seu antecessor. O técnico Tite chegou para comandar a seleção em 2016, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Em uma breve comparação sobre o início de trabalho dos dois técnicos, nos primeiros 5 jogos de Tite pelas Eliminatórias, o Brasil teve cinco vitórias. Com Diniz, foram duas vitórias, duas derrotas e um empate.

Outro fator que chama atenção no começo do trabalho dos treinadores, Fernando Diniz e Tite, é a quantidade de gols sofridos. Com Diniz, até o momento, antes do jogo contra a Argentina, o Brasil tomou seis gols, número esse maior que o de Tite durante toda a campanha para a Copa do mundo de 2022, quando a Seleção sofreu apenas cinco gols em eliminatórias.

Renovação? Até agora não

Fernando Diniz, o rosto da nova geração de treinadores brasileiros, chegou à Seleção Brasileira prometendo uma renovação, novos jogadores e novas oportunidades. O que foi visto na realidade durante suas convocações foi mais do mesmo, a insistência em jogadores que não estavam jogando bem por seus clubes, como Richarlison, Matheus Cunha e Raphinha, que somados na temporada 2023/24 tem apenas cinco gols em seus clubes. Percebe-se a ausência de nomes que vêm se destacando no Brasileirão Série A, como Marcos Leonardo, do Santos, e Tiquinho Soares do Botafogo, que se quer foram convocados.

Outro problema apresentado nas convocações de Diniz está na parte defensiva. Como exemplos tem-se o goleiro Lucas Perri (Botafogo), que não vive bom momento durante o segundo turno no Brasileirão, zagueiros que estão em momentos ruins, como Marquinhos (PSG), laterais que pouco produzem em seus clubes como Emerson Royal (Tottenhan), Renan Lodi (Olympique) e volantes com pouco brilhantismo na temporada, como é o caso de Gerson (Flamengo), que seguem sendo convocados para os jogos do Brasil.

O discurso mais utilizado durante os anos de 2016 e 2022 era que as eliminatórias sulamericanas eram fáceis e que o Brasil, independente do técnico, nadaria de braçadas longas frente aos seus frágeis adversários. A realidade que bate a nossa cara nesse momento mostra justamente o contrário. O Brasil se encontra em 5º lugar com apenas sete pontos, sendo que a líder Argentina tem 12.

É evidente que com o aumento no número de vagas para a Copa de mundo de 2026 a seleção não ficará de fora. O ponto importante aqui não é a classificação ou não, mas sim o desempenho do Brasil, que até mesmo nas vitórias contra Bolívia e Peru não foram convincentes e deixaram uma pulga atrás da orelha do torcedor sobre a capacidade da Seleção e de seu treinador.

Nos jogos contra Venezuela, Uruguai e Colômbia, a Seleção comandada por Diniz teve péssima atuação. Pouca criatividade no meio campo, muita fragilidade na defesa e um ataque extremamente empobrecido transformaram a temida pentacampeã mundial em um alvo fácil para seus adversários.

Os recordes negativos de Diniz

Outro fato que vale a menção para analisarmos a campanha de Diniz como treinador foram os recordes negativos. A seleção teve um empate com a Venezuela nas eliminatórias após 14 anos e uma derrota para o Uruguai que trouxe marcas negativas importantes.

Contra o Uruguai, foi a primeira derrota por mais de 1 gol para a seleção uruguaia desde 1983 e a primeira derrota para o Uruguai após 22 anos, e também a primeira derrota do Brasil em eliminatórias desde 2015, eram 37 jogos sem perder. Além de ter sido a primeira vez na história das eliminatórias em que o Brasil foi derrotado pela Colômbia.

Resultado da passagem de Diniz

O treinador Fernando Diniz certamente estará pronto para assumir a seleção brasileira um dia. Porém, o contexto atual não permite uma aposta ou tentativa, já que o Brasil acabou de ver a Argentina levantando o troféu da Copa do Mundo de 2022 e a CBF vive ainda uma incerteza com a vinda ou não de Carlo Ancelotti.

A Seleção Brasileira vive seu pior momento em quantidade e qualidade de jogadores a nível mundial. Certamente Diniz não possui o necessário ainda para ser o treinador do Brasil e podemos confirmar isso com os péssimos resultados dentro de campo.